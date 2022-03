Zdroj: Depo2015

Festival Blik Blik se pořádá od roku 2015 a ani letos nebude chybět. Díky originálním světelným instalacím a projekcím ožije centrum Plzně na trase dlouhé 2,5 kilometru, kde vás čeká patnáct světelných představení. Trasa propojuje zásadní kulturní body vedoucí od náměstí Republiky, přes Šafaříkovy sady, Korandův sbor, Denisovo nábřeží a plzeňskou Papírnu do areálu DEPO2015. Detailní program festivalu najdete zde, kde si také můžete stáhnout festivalovou mapu.

Nebeská symfonie Autor: Depo2015

Nejprve dovnitř

Začněme netradičně, pozvánkami do míst, kde na vás určitě nebude pršet. Nenechte si ujít velkolepou videomappingovou a světelnou show Nebeská symfonie v nedávno zrekonstruované gotické katedrále sv. Bartoloměje, která vezme do hry také svůj strop či oltář. Na okraj: věděli jste, že tahle katedrála má nejvyšší kostelní věž v České republice? Ovšem jedinečný bude rovněž hudební nástroj Laserum, v tomto případě ho můžou návštěvníci ovládat pomocí laserových paprsků, a tak nechat rozeznít interiér Korandova sboru. Tyto zážitky jsou placené, ale dalších 13 světelných projektů bude k vidění zdarma.

A teď hurá ven

Pokud například po návštěvě katedrály ještě zůstanete na náměstí Republiky, užijete si instalaci Beam Reach. Západočeské muzeum, dům v Proluce, Papírnu a jiná místa, třeba i takzvané plzeňské Benátky, zase rozzáří projekce Fasády jako malované. Mimo jiné připomenou slavné plzeňské rodáky, multiumělce Jiřího Trnku a zakladatele Divadla Spejbla a Hurvínka Josefa Skupu.

Fasády jako malované Autor: Depo2015

Naopak na konci trasy, v Depo2015, zaujme audiovizuální show Second Litany aneb 9 metrů vysoké kresby v pohybu. A také umělecké "provázky"; představte si doslova kilometry provazů ve stěnách bývalé Lakovny dopravních podniků, jež se prostřednictvím diaprojektorů změní ve hvězdnou oblohu. Někdy není na škodu opakovat to, co už bylo, a osvědčilo se. Z listopadového Blik Blik Mini se opět představí instalace Aj Vana Be, která rozsvítí zajímavý objekt sochaře Benedikta Tolara - skulpturu z vysloužilých van. Schválně spočítejte, kolik jich je. My to hádáme na více než třicet.

Nepřehlédněte

Festival se pořádá v pátek 25. 3. a v sobotu 26. 3. od 19 do 24 hodin.

Vstupenky na interiérové instalace a doprovodný program, například nové představení Camera Obscura, si můžete koupit i v síti Plzeňská vstupenka. Nebo na místě. Pozor: vstup do katedrály si pořizujete na konkrétní čas, který je třeba dodržet.

Zdroj: Depo2015