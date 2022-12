Zdroj: shutterstock.com

Všichni, bez ohledu na to, kolik pobírají, dostanou o 140 Kč navíc. K tomu se zvýší také procentní výměra – a to o 5,1 procenta. To znamená zvýšení starobního důchodu zhruba o 825 Kč. Zatímco na začátku letošního roku důchodci pobírali 42,5 procenta průměrné mzdy, příští rok to bude 45,9 procenta.

Vyšší důchody a tzv. výchovné

S výší důchodu – především u žen – pohne takzvané výchovné. To představuje částku 500 korun měsíčně za každé vychované dítě. Na výchovné dosáhnou i ti, kteří začali pobírat důchod dříve (do konce roku 2022).

Příspěvek dostanou automaticky ženy, které odešly do penze dříve díky počtu vychovaných dětí. Ostatní zájemci musí vyplnit žádost o tento příspěvek. Kdo šel do penze před prvním lednem 2023, může žádat nejpozději do konce roku 2024.

Výchovné budou pobírat především ženy

Výchovné dostanou zejména ženy kvůli tomu, že mají dlouhodobě nižší důchody než muži. Mohou za to roky strávené doma výchovou dětí, to znamená méně odpracovaných let – a to zase nižší pobíranou mzdu. Vše se odráží na nižších důchodech.

Na výchovné dosáhnou také lidé, jejichž starobní důchod vznikl přeměnou z invalidního. Bude náležet také vdovcům a vdovám, které pobírají krácený starobní důchod v souběhu s vyšším pozůstalostním důchodem.

