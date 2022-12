Zdroj: Saint Gobain

Pokud chcete získat dotace na stavbu domu z výzvy Nová zelená úsporám nebo si postavit pasivní dům s certifikátem, musíte na závěr udělat takzvaný Blower door test. Co to je?

Dům musí být těsný, aby neunikalo teplo ven. A nejen teplo. Pokud by vzduchotěsný nebyl, pronikala by do konstrukčních systémů vlhkost a mohla by způsobovat jejich degradaci. Blower door test tohle odhalí. Musí se však s ním počítat a udělat ho včas.

Blower door test udělá podtlak

Detekční metoda tedy ověřuje vzduchotěsnost obálky. Je určena normou ČSN EN 13829 a provádí ji specializované firmy, stavební firmy či dodavatelé stavebních materiálů. Princip zkoušky spočívá ve vytvoření podtlaku, respektive přetlaku v budově. Ten je zajištěn pomocí jednoho či více BlowerDoor ventilátorů. Na základě zjištěných hodnot, tedy průtoku vzduchu při daných tlakových podmínkách, objemu vnitřního vzduchu a dalších parametrů, se stanoví takzvaná intenzita výměny vzduchu v budově. Tato veličina udává, kolikrát se při daném tlakovém rozdílu vymění objem vnitřního vzduchu v budově (nebo její posuzované části) během jedné hodiny. BlowerDoor ventilátor se v rámu s plachtou osazuje do dveří nebo do okna obvodové stěny. Uvnitř domu vytvoří přetlak nebo podtlak 50 Pa. „Měření se obvykle provádí ihned po dokončení konstrukcí zajišťujících vzduchotěsnost budovy, před jejich zakrytím, aby bylo možné efektivně odstranit případné vady,“ říká Tomáš Pošta ze společnosti Weber, která se zaměřuje právě na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu.

V případě, že blower door test objeví netěsnosti v obálce budovy, musíme je najít, utěsnit a celý test zopakovat. „Hodnota, které je nutno dosáhnout, je stanovena na n50 = 0,6. To znamená, že při podtlaku či přetlaku 50 Pa nesmí během jedné hodiny utéct nebo přitéct více než 60 % objemu vzduchu v budově,“ vysvětluje odborník z Weberu. „Běžné domy, které nebyly postaveny v pasivním standardu, dosahují při blower door testu obvykle hodnot kolem n50 = 3,5. Nesprávně zhotovené domy pak mohou dosahovat až hodnoty 10,“ upozorňuje Tomáš Pošta.

Důležité je, aby byl test proveden ještě před závěrečným zakrytím všech konstrukcí. Měření se musí provádět po dokončení vzduchotěsné roviny budovy, aby bylo možné efektivně odstranit případné vady. Samozřejmostí tak musí být vyhledávání defektů (anemometr, vyvíječ kouře, termovizní kamera).

Pozor na utěsnění oken a dveří

U zděných domů může vzduchotěsnou vrstvu představovat vnitřní omítka, která ale ve specifických kritických oblastech nemusí být dostatečným řešením. Jde například o oblast oken a dveří. „V těchto místech je třeba využít speciální těsnicí pásky a tmely, které jsou trvale pružné a zároveň časem neztrácí své schopnosti,“ doporučuje odborník z Weberu. Kromě netěsností kolem rámů oken a dveří podle něj často narušují vzduchotěsnost například špatně provedené těsnicí fólie, nevhodně provedená konstrukce sádrokartonových podhledů, nedotažení vnitřních omítek či neutěsněné prostupy kabelů v elektrokrabicích.

Blower door testem se dá prověřit vzduchotěsnost rodinných i bytových domů či jednotlivých bytů, ale také škol, školek, nemocnic či velkých hal. Důležitá informace pro všechny investory na závěr: žádný alternativní způsob pro zjištění vzduchotěsnosti budovy v současné době nemáme.

Zdroj: Weber, TZÚS