Zdroj: shutterstock

Zjara, ale i v létě, trápí nejednu domácnost otravný hmyz. Mravenci, octomilky, můry, moli! Sedají do potravin, na oblečení, na nábytek, do odpadkových košů. Můžete zvolit postřik, ale jde to i přirozenější cestou. Třeba takovým bobkovým listem. Ten má doma snad každý.