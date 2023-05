Zdroj: Shutterstock

Už jste někdy slyšeli o rostlinném alkaloidu kapsaicin? Tato látka funguje jako podpůrná léčící látka pro mnoho nemocí, jako je trombóza, srdeční arytmie nebo ateroskleróza. Kapsaicin v chilli papričkách je zodpovědný za jejich pálivost. A v mastičkách má podobnou funkci.

S mastí buďte opatrní

Hřejivé chilli masti jsou dnes již zcela běžně k dostání. Jejich pálivé vlastnosti vedou k prokrvení ztuhlých svalů a k tlumení bolesti zad. Po nanesení na vaši pokožku začnete v daném místě pociťovat hřejivý až pálivý pocit. Po několika desítkách minut se potřená oblast uvolní a měli byste začít cítit ústup bolesti.

Dejte si však při mazání pozor. Mast neaplikujte na odřenou nebo poraněnou kůži. Poté, co mast rozmažete, si nezapomeňte pořádně umýt ruce. Jen málo věcí je tak nepříjemných, jako když si omylem sáhnete do oka prstem, který na sobě má chilli mast. Z tohoto pohledu tak stojí za zvážení koupě hřejivých náplastí.

Jak na vlastní mast?

Pokud jste příznivci domácích výrobků, máme pro vás dobrou zprávu. Doma si můžete vyrobit vlastní chilli mast. K výrobě budete potřebovat čerstvé nebo sušené chilli papričky s vysokým obsahem kapsaicinu a lékařskou vazelínu nebo sádlo.

Nejprve sádlo nebo vazelínu rozehřejte ve vodní lázni. Poté do ní nasypte nakrájené chilli papričky. A začněte míchat. Během několika minut se kapsaicin extrahuje do vazelíny. Vzniklou směs nechejte poté odstát do druhého dne.

Odstátou směs druhý den zahřejte, rozmíchejte, na závěr přeceďte. Vzniklou mast nechte zatuhnout a máte hotovo.

