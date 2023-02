Zdroj: shutterstock

Výše zmíněné tekutiny mají silné protizánětlivé a antimikrobiální vlastnosti, které pomáhají snižovat bolest a podráždění v krku. Pokud vás trápí bolest v krku, zkuste kloktat. Jak přesně?

Slaná voda, nebo raději sladký med?

Slaná voda je určitě účinnější. Někdo na ni ale zkrátka nemá žaludek. Smíchejte jednu čajovou lžičku soli s jedním šálkem teplé vody a kloktejte po dobu 30 sekund až 1 minuty. Poté roztok vyplivněte a opakujte podle potřeby.

Pokud chcete raději něco sladšího, pak zkuste med. Samotný by vám ale příliš nepomohl. Smíchejte jednu čajovou lžičku medu s jednou čajovou lžičkou čerstvé citrónové šťávy a jedním šálkem teplé vody. Kloktejte po dobu 30 sekund až 1 minuty.

Máte doma bylinky nebo sušené čaje?

Například čaj z heřmánku, máty peprné nebo šalvěje může pomoci při bolesti v krku. Vezměte jednu lžičku sušených bylin a zalijte jedním šálkem vroucí vody. Nechte louhovat po dobu 5 až 10 minut, poté sceďte a kloktejte.

Speciální čaj může vzniknout i díky kurkumě. Ta má opravdu silné protizánětlivé složky, které mohou pomoci snížit bolest v krku. Připomíná zázvor a je podobně ostrá. Smíchejte jednu čajovou lžičku kurkumy (můžete použít sušenou, ale čerstvý kořen je vždy lepší) s jedním šálkem teplé vody a přidejte špetku soli. Kloktejte po dobu 30 sekund až 1 minuty.

Poslední vychytávka

Znáte oreganový olej? Obsahuje silné antimikrobiální a protizánětlivé složky. Dá se snadno připravit i doma. Kupte si koření oregano a vložte ho do skleněné nádoby. Nalijte extra panenský olivový olej do nádoby, aby oregano úplně zakryl. Nechte směs louhovat na slunci po dobu nejméně týdne. Poté sceďte přes jemné síto nebo plátýnko a uložte do čisté skleněné lahve.

Takto hotový olej můžete použít i k přípravě jídel. Pokud ho chcete zkusit kloktat, smíchejte několik jeho kapek s jedním šálkem teplé vody a kloktejte po dobu 30 sekund až 1 minuty.

