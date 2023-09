Zdroj: Shutterstock

Středověké město Bonifacio bylo založené v roce 828 toskánským markýzem Bonifácem, po němž získalo i své jméno. Je hlavním přístavem pro lodě připlouvající ze Sardinie, od níž ho odděluje 11 kilometrů široký Bonifácký průliv. Je oblíbeným turistickým cílem návštěvníků z celého světa, kteří sem přijíždí obdivovat historickou architekturu, nádherné výhledy a průzračné moře s pestrou škálou mořských živočichů.

Podívejte se na překrásné záběry nejhezčího korsického města ve videu:

Nebezpečné útesy

Bonifacio se dělí na dvě části, přístaviště a Horní část, která se nachází na vrcholcích bílých útesů. Ty působí impozantně, ale i nebezpečně – při pohledu na domky naskládané na jeho okraji se nabízí nepříjemná otázka, zda se nemůže skála utrhnout. V roce 1966 k takové tragédii bohužel došlo a jeden dům se dvěma obyvateli se zřítil do moře. Útesy proto byly po této události zpevněny. Od té doby už naštěstí k žádnému neštěstí nedošlo, i když riziko vzhledem k nepředvídatelným přírodním jevům stále trvá.

Historie na každém kroku

Nejvýraznější zdejší stavbou je Bonifacijská citadela, kterou postavili Janované jako ochranu před útoky nepřátel. Ze tří stran ji obklopuje moře a vedou z ní dvě historická schodiště, po nichž se dostanete do centra. Kromě malebných uliček a renesančních domků zde najdete krásný románský kostel sv. Marie se čtvercovou zvonicí a kousek dál gotický kostel sv. Dominika. Pokud se během procházky městem podíváte vzhůru, uvidíte opěrné obloukové pilíře, které slouží k zachycení dešťové vody. V nejpůvabnější uličce s názvem Rue du Palais si všimněte okolních domů. Původně neměly vstupní dveře – jejich obyvatelé do nich šplhali po žebřících, které poté vytahovali oknem dovnitř, aby se do domů nedostali zloději a piráti.

Královské schody

Jednou z nejslavnějších „atrakcí“ Bonifacia je schodiště krále aragonského. 187 schodů vytesaných do vápencového útesu vás dovedou z centra města až téměř k mořské hladině, odkud můžete pokračovat po stezce, z níž je nádherný výhled na okolní skály, průzračné moře a nedalekou Sardinii. Kromě historických památek můžete navštívit také městské akvárium, půvabný maják nebo se vypravit výletní lodí na některý z okolních ostrovů. Odpočinout si můžete v útulných kavárnách a malebných restauracích, které nabízejí speciality středomořské kuchyně. Nejvíce je ve městě rušno během hlavní turistické sezony od dubna do září, jeho osobité kouzlo si užijete i na podzim – a v klidnější atmosféře.

