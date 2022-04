Zdroj: Shutterstock

Kdo má velkou zahradu, ten se ve výběru vhodného jehličnanu nemusí minimálně co do velikosti nijak omezovat. Někomu se líbí naše tradiční borovice lesní, nebo borovici černá či vejmutovka. A co udělají majitelé malých zahrádek? Mohli by vsadit na borovici kleč.

Nenáročná společnice

U nás se stálezelená borovice kleč (Pinus mugo) vyskytuje běžně, ostatně pochází z hor střední Evropy a Balkánu. Právě to dovoluje její vysazení vlastně kdekoliv. Najdete ji na hranicích lesa nebo na rašeliništích. Roste pomalu a ke svému životu potřebuje hodně slunce, proto se sází „do první linie“. Na živiny není extra náročná, dobře se jí daří v sušší i mokřejší půdě, která může být rovněž kyselejší. Právě tyhle bonusy ji společně s její mrazuvzdorností dovedly i do našich zahrad, kde se těší velké oblibě.

Malé borovičky krásně vyniknou i s kamenem v pozadí. Autor: Shutterstock

Kam s ní

Malé borovici to bude slušet na skalce i jako solitéře vykukující z trávníku nebo třeba mezi záplavou vřesů. Nebo ji vysaďte do menšího svahu, její kořeny ho pomůžou zpevnit. Hezky vypadá také shluk několika borovic, zahradní partie se rázem osvěží. Nabízí se řada kultivarů, snadno si lze vybrat také zástupce vhodné do nádob.

Borovice kleč roste pomalu, více do šířky než do výšky, a kdybyste jí do růstu nezasahovali, vznikne krásně hustý malý stromeček. Nicméně lze ji také tvarovat nebo z ní dokonce vytvořit bonsaj.

Není jen jedna

Tento nízký jehličnan dorůstá do výšky asi 1 až 2 metrů. Má krátké jehlice příjemného tónu zelené a žlutohnědé šištice. Nelze popřít, že mnohé jehličnany nabízejí v průběhu celého roku stejný odstín zelené, nicméně i mezi borovicemi kleč najdete výjimky, které překvapí. Jednou z nich je kultivar Winter Gold (Wintergold), který se na podzim začne přebarvovat téměř do zlaté, patrné na konci jehlic. Z něj se vyvinula borovice Carsten, jejíž jehlice jsou podle některých zdrojů ještě o něco zářivější.

Krásně vypadají rovněž další kultivary, například Mops, Humpy, Columbo nebo třeba Pinus mugo Pumilio, což je plazivější borovička, údajně velice vhodná i pro naprosté začátečníky.

Hodí se vědět

Přestože borovice kleč zvládne i sušší půdy, hlavně v prvním roce po výsadbě nenechte zeminu vyschnout. Nemusí se pravidelně hnojit, pokud jí však chcete dopřát výživu, volte pomalu rozpustná hnojiva pro okrasné jehličnany. Ani na zimu ji netřeba nijak chránit.

Zdroj: Magazinzahrada.cz, Havlis.cz