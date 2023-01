Zdroj: shutterstock

Blíží se jaro. Dny jsou delší, noci kratší, zima se nám ale stále cpe pod kabát. Co je na jaru nejlepší? V tento čas můžete sbírat mladé šišky jehličnanů, především z borovice. Proč? Co vám přinesou?

Šišky z borovice mají mnoho ozdravných účinků. Trápí vás bolest kloubů a svalů? Máte revmatické potíže? Trpíte na zánětlivá onemocnění, křeče nebo otoky? V tom všem vám šišky z borovice mohou být nápomocné.

Šiškový čaj při zánětech

Trpíte třeba na záněty močového měchýře? Pak jistě oceníte následující rady. Jeden ze způsobů, jak se zánětu zbavit, je použít borovicové šišky, ty jsou bohatým zdrojem látek s protizánětlivými a dezinfekčními účinky. Jak je dostat do těla? Připravte si čaj. Postačí dvě borovicové šišky a 3 dl vroucí vody. Šišky vložte do hrnce, zalijte vroucí vodou a nechte louhovat 15 minut. Tento čaj si můžete dopřát 2x denně po dobu 7 dnů.

Jak se připraví takový čaj a na co si dát pozor najdete zde:

Tinktura a odvar z šišek vám dodají sílu

Pokud vás trápí revma, bolavé klouby a svaly, připravte si tinkturu. K tomu potřebujete šišky, alkohol nebo Alpu a nádobu na louhování. Šišky nasekejte nebo rozdrťte, vložte do nádoby a zalijte alkoholem nebo Alpou. Nechte louhovat alespoň 3 týdny. Poté tinkturu sceďte a můžete ji použít na potírání bolestivých svalů, kloubů a kostí. Tinktura je užitečná i při migrénách, můžete si s ní potírat spánky.

Dalším způsobem je připravit si odvar z šišek. K tomu potřebujete šišky, vodu a hrnec. Šišky nasekejte, vložte do hrnce a zalijte vodou. Přiveďte k varu a vařte 15-20 minut. Poté odvar sceďte a přelijte do čisté, uzavíratelné nádoby. Můžete si ho přilévat do koupele 1-2x týdně. Kromě toho, že uvolní bolestivé svaly a klouby, prospěje i vaší pokožce, má totiž dezinfekční účinky.



