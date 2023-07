Zdroj: Shutterstock

Jako borůvky označujeme plody dvou druhů příbuzných rostlin. Tím prvním je brusnice borůvka, pro niž jsou charakteristické drobné bobulky a dobře ji známe z našich lesů. Druhou variantou jsou větší plody brusnice chocholičnaté neboli kanadské borůvky, která pochází ze Severní Ameriky a v posledních letech se hojně pěstuje i na českých zahradách. Modrofialové plody obou rostlin se řadí mezi takzvané superpotraviny a připisuje se jim celá řada pozitivních účinků na zdraví. Najdete v nich vitaminy C a K, mangan a draslík, prospívají cévám, trávicímu systému a příznivě působí také na zrak. Díky své jedinečné chuti i barvě patří k nejoblíbenějším druhům ovoce. Přidávají se do koláčů, dortů, buchet i muffinů, výtečně chutnají se zakysanou smetanou nebo tvarohem, podávat je můžete v podobě omáčky na zmrzlinu nebo palačinky.

Borůvky jsou samozřejmě skvělé i jako náplň do tradičních ovocných knedlíků. Ve videu najdete jednoduchý návod na jejich přípravu:

Pozor na trvanlivost!

Sezona borůvek trvá od července do září. Po sběru je třeba bobule poměrně rychle zpracovat – v lednici vydrží jen několik dní. V případě kanadských borůvek je trvanlivost díky silnější slupce o něco delší. Před skladováním vždy odeberte otlačené, nahnilé nebo plesnivé borůvky, které by znehodnotily i zbývající plody. Pokud si chcete udělat zásobu na pozdější využití, můžete je zavařit do sklenic nebo uložit do mrazáku, kde vydrží až několik měsíců.

Borůvkový koláč se smetanou

Čas přípravy: 90 minut



Ingredience na těsto:

200 g hladké mouky

100 g másla

50 g moučkového cukru

1 vejce

špetka soli



Ingredience na náplň:

500 g borůvek

80 g moučkového cukru

4 vejce

250 ml smetany ke šlehání

máslo na vymazání formy

suché luštěniny na předpečení těsta

Příprava:

1) Na vál nasypte mouku, cukr a přidejte špetku soli. Uprostřed vytvořte důlek a rozklepněte do něj celé vejce. Máslo nakrájejte na plátky, přidejte k ostatním ingrediencím a rychle vypracujte hladké těsto. Zabalte ho do fólie a nechte alespoň 30 minut odpočinout v lednici.

2) Troubu předehřejte na 200 ºC. Kulatou formu o průměru 26 centimetrů vymažte máslem.

3) Těsto vyválejte na kulatý plát a opatrně vložte do formy. Přečnívající okraje seřízněte nožem. Na těsto položte papír na pečení a nasypte na něj suché fazole nebo hrách.

4) Formu vložte do trouby a pečte 20 minut. Předpečený korpus vyjměte z trouby a odstraňte z něj pečicí papír a luštěniny.

5) Teplotu v troubě snižte na 180 ºC.

6) V misce prošlehejte vejce, cukr a smetanu. Na těsto nasypejte borůvky a poté je zalijte připravenou směsí.

7) Koláč vložte do trouby a pečte 35 minut do zlatavé barvy.

Zdroj: www.kingarthurbaking.com, www.simplyrecipes.com, www.nzip.cz