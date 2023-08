Zdroj: Shutterstock

Stále najdete dost míst, kde ještě rostou borůvky. Natrhejte si je a užívejte, co hrdlo ráčí. Pomáhají totiž při mnoha zdravotních potížích, doslova od úst až k vašemu pozadí. A zadarmo.

Borůvky obsahují mnoho tělu prospěšných látek, jak se dozvíte třeba zde. Proto patří mezi nejvíce zdravé druhy ovoce. Ale pro vás je mnohem důležitější vědět, s čím vším dokážou pomoci. Navíc kromě plodů vám pomůžou také listy borůvčí. Prozradíme i to, zda jsou zdravější borůvky zahradní, nebo lesní.

Pro lepší zrak

Lahodné bobulky si „ordinujte“, když denně prosedíte hodiny u počítače, vaše oči nebudou tak unavené. A také se budou lépe orientovat mezi velkými kontrasty tmavého a světlého pozadí (myšleno okolí). Rovněž je považujte za prevenci proti šerosleposti.

Regenerace sliznic

Tvrdit, že borůvky léčí sliznice od hlavy k patě, by znělo hezky, ale pravdivější bude jiné slovní spojení: od pusy až k vašemu pozadí, přesněji ke konečníku. Co z toho prakticky vyplývá? Pomůžou při mnoha zánětech. V ústní dutině nejde jen o angíny, ale také například o paradentózu. Když budeme pokračovat dále do těla, je dost možné, že jejich pravidelnou konzumací předejdete žaludečním vředům. Uleví při zánětech slinivky, infekcích močového ústrojí a ledvin, střevních zánětech. A pomůžou i vám, kdo už trpíte na hemeroidy či polypy.

Staví, nebo ne?

Borůvky opravdu staví neboli pomáhají při průjmech. Současně jsou dobré i na zácpu. Rozdíl není ve velikosti plodů, ani v tom, zda jde o borůvky z lesa, nebo cíleně vypěstované. Dobře usušené kuličky (pozor na plíseň) budete baštit při průjmech, čerstvé plody pomáhají na zácpu.

Které jsou více zdravé?

Zahradní i lesní borůvky jsou skvělé, co se týká zdravotních účinků. Ale lesní, pokud si je trháte sami, slibují bonus navíc – pohyb vašeho těla. Jinak je do bandasky nedostanete.

Pomáhají diabetikům?

Odpověď zní ano, jelikož se díky borůvkám zlepšuje citlivost buněk na inzulín. Nicméně cukrovkáři si musí velice pečlivě hlídat jídelníček, ani borůvkami se nemůžou přejíst do bezvědomí. A konzumovat by měli hlavně čerstvé, případně mražené plody. Ale odvary z borůvkových listů jim (i nám necukrovkářům) budou svědčit.

Proti degenerativním chorobám

Borůvky jsou bohatým zdrojem antioxidantů, které potřebujete i kvůli nadbytku volných radikálů, aby zbytečně nedocházelo k poškozování buněk. Ve větě „pomáhají zpomalovat stárnutí“ je řečeno vše podstatné.

