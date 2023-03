Zdroj: Botanická zahrada hl. m. Prahy

Právě dnes se otevírá nová lávka, která propojí venkovní areál Botanické zahrady hl. m. Prahy v Troji s populárním skleníkem Fata Morgana. Můžete si ji vyzkoušet, až budete přecházet ze zahrady do skleníku na tradiční výstavu orchidejí.

Výstavu s názvem Orchideje, poklady vietnamské džungle lze navštívit právě od pátku 3. března. Najdete ji v tropickém skleníku Fata Morgana, do něhož se dostanete i přes novou lávku vedoucí do střední části venkovního areálu (v oblasti nad Strání, poblíž sousoší Lamy).

Zajímá vás, jak se lávka stavěla?

Výstava představí nádherné orchideje z Vietnamu, ostatně řada těchto rostlin patří do sbírky trojské botanické zahrady. Nejčastěji budete ve skleníku potkávat orchideje rodu Dendrobium, ale najdete i opravdové skvosty typu vietnamské džungle. Například střevíčníkovec Paphiopedilum delenatii, velkokvěté druhy rodu Cymbidium a Coelogyne nebo miniatury jako třeba Dendrobium unicum či Phalaenopsis lobbii. Většině z nás však více než latinské názvy napoví sama expozice, která potrvá do 19. března. Některé orchideje si budete moci také koupit domů.

Den otevření výstavy je spojený s otevřením nové lávky. Fanoušci a také lidé z okolí ví, že do této doby byly venkovní expozice a skleník oddělené úvozovou cestou. Což prakticky znamenalo, že když jste prošli venkovní areál, museli jste z něj vyjít, z části ho obejít a pak se teprve dostat do tropického skleníku. Nová lávka tuhle cestu zjednoduší. Najdete ji venku, v části nad Strání (poznávací znamení: poblíž sousoší Lamy) a vede do míst, kde dřív bývala brána skleníku směrem k úvozu. Ale podívejte se sem a budete mít jasno.

Praktická poznámka: Vstupné do botanické zahrady platné pro venkovní expozice i skleník je od 1. 3. 2023 stanovené takto: 180 Kč/dospělý, 120 Kč pro děti a studenty, senioři nad 60 let zaplatí 95 Kč. Ale když si vstupenky koupíte on-line, vyjdou vás levněji.

