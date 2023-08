Zdroj: Shutterstock

Než se ve vašem bytě rozpoutá demoliční peklo a hrot bouracího kladiva se zakousne do překážející stěny, musíte mít stoprocentní jistotu, že se jedná o nenosnou příčku. Zkrátka někdo kompetentní musí určit, o jaký typ stěny se jedná - zda jde o nosnou (konstrukční) stěnu, nebo o nenosnou příčku. Přestože nosné stěny jsou ve většině případů silnější než příčky, nic to nemění na tom, že jakékoliv bourání stěn nebo jakýkoliv jiný postup zasahující do konstrukce budovy je třeba konzultovat s odborníkem - statikem nebo architektem. Tloušťka příčky se obecně pohybuje mezi 6,5 a 12 cm, ale co když je to u vás v bytě jinak a soused o patro výš se propadne i s křeslem do vaší nově budované multifunkční místnosti? Nenosné stěny by neměly nést žádné jiné zatížení než vlastní hmotnost, ale existují případy, kdy odstranění takové příčky může vést k narušení stavební konstrukce.

Jak odstranit cihlovou nosnou zeď:

Bourání příček - jak na to?

Přestože bourání příček obecně nemívá žádné následky na statiku domu a nevyžaduje samostatný projekt, měli byste se do bourání příčky pustit až po konzultaci se stavebním odborníkem. Ten zjistí, zda se do bourání příčky pustit můžete, nebo naopak určí, zda příčka plní nosnou funkci nebo je nějak spojena s jinou částí stavební konstrukce – například se stropem. Častou chybou je myslet si, že pouze vnější stěny jsou nosné, ale není tomu tak. V mnoha typech architektury středová stěna běžící kolmo k podlahovým nosníkům přes středový nosník pomůže vnějším stěnám při podpoře velké části hmotnosti domu.

Problémy s předválečnými stavbami

Nejvíce problémů s bouráním příček se vyskytuje u předválečných staveb. V tomto typu budov mohou být zděné stropy spojené s příčkami ocelovými nosníky a celá konstrukce tvořila nedílný celek – toto konstrukční řešení se nazývá Kleinův strop. V takovém případě může odstranění příčky způsobit, že přilehlé stěny nebudou schopny nést takové zatížení, což může vést k prohnutí stropu v horních a dolních patrech. V některých případech může dojít i k lokálnímu zřícení.

Příčka a strop

Některé příčky ve starých budovách byly postaveny ve spěchu nebo nesprávně, to samé platí i o stropech. Pokud je taková stěna vybourána, může dojít k prověšení nebo prasknutí stropu, takže v tomto případě je nutné být opatrný a strop zajistit jiným způsobem (podepřením, vyztužením atd.). Může to souviset i se zatížením podlahy nad vámi. Pokud si váš soused o patro výš napustí velkou vanu nebo si pořídí těžká krbová kamna, může to být pro starý trámový strop problém. A pokud v této situaci odstraníte příčku a strop ztratí oporu, může dojít k vážným problémům.

Jak vybourat nosnou stěnu?

Doposud jsme se bavili o příčkách. V případě nosných stěn platí, že svévolné zbourání nosné stěny není možné. Plánujete-li odstranit nosnou stěnu, musíte se poradit se stavařem nebo architektem. Dále je nutné nechat vypracovat projekt rekonstrukce a získat povolení úřadu k provedení takové přestavby. Kromě souhlasu úřadu musíte mít samozřejmě také souhlas vlastníka nebo správce budovy. Dokument předkládaný úřadu musí obsahovat příslušné výpočty zatížení konstrukce a navržené následné řešení. Odstranění nosné stěny vyžaduje nahrazení stěny nosníkem, který se může stát dekorativním prvkem v interiéru. Nosník převezme zatížení stropu a odlehčí stojícím stěnám.

Když beton nestačí

Zní to jednoduše, ale může to být komplikovanější. Ve stavební praxi se občas vyskytnou situace, kdy vysuté betonové nosníky pod stropem nestačí. Někdy je zatížení přenášené na sousední stěny příliš velké a v takovém případě je nutné postavit ocelové nebo železobetonové sloupy, které konstrukci vysunutého nosníku podepřou. Šířka bourání bývá omezena maximálním rozměrem 5 metrů. To souvisí s rozměry ocelových profilů, které jsou na trhu. Výška hotového nosníku může být maximálně 50 cm - z toho vyplývá omezení šířky otvorů. Pokud je nutné zbourat konstrukční stěnu, jejíž šířka přesahuje 5 metrů, je možné svařit několik nosníků dohromady (tzv. plátování). Toto řešení je však dražší a pracnější.

