Zdroj: Shutterstock

Soupeřit o nejlepší bramborovou kaši není třeba, každý má svůj vychytaný postup. Ale někdy stačí jen malá změna, a jindy o něco větší, aby bramborová kaše získala jinou chuť a ještě se změnila v hlavní jídlo. Jdete do toho?

Brambory představují skvělou přílohu, která je méně kalorická než rýže, těstoviny nebo bílé pečivo. A to díky obsažené vodě. S vodou souvisí také její příprava. Na kaši použijte nejlépe varný typ C a brambory dávejte do hrnce v momentu, až se bude voda vařit. A držte se pravidla, že správná bramborová kaše se nemá mixovat, jinak místo ní vznikne „lepidlo“.

Naslano: s celerem a sýrem

Suroviny pro 4 osoby: 1 kg brambor, 1 celer, 100 g másla, 200 ml plnotučného mléka nebo smetany na vaření, 100 g čedaru, sůl, případně pepř



Postup: Oloupané brambory nakrájené na kostičky uvařte v osolené vodě. Celer také oloupejte, pokrájejte nadrobno nebo ho nastrouhejte nahrubo a uvařte zvlášť v osolené vodě. Vodu z brambor slijte a brambory propasírujte. Uvařený celer rozmixujte s trochou vody zbylé z vaření. Brambory spojte s celerem, přidejte máslo, mléko a nastrouhaný čedar. Vymíchejte metličkou a podle potřeby ochuťte.

Nasladko: Lepiduša

Suroviny pro 4 osoby: 1 kg brambor, sůl, 150 g švestkových povidel, 1 lžička mleté skořice, 300 g polohrubé mouky, 100 g rozpuštěného másla, 60 g mletého máku, 80 g moučkového cukru



Postup: Oloupané brambory nakrájejte na kostičky, uvařte doměkka v osolené vodě. Mezitím promíchejte povidla se skořicí, bude-li třeba, trochu je nařeďte vodou. Zvlášť smíchejte umletý mák s cukrem. Slité uvařené brambory ještě horké posypte částí mouky a rozšťouchejte je. Metličkou vymíchejte na hladkou kaši. Důležité je mouku nenasypat všechnu najednou, ale postupně (finální množství závisí na typu brambor). Na talíř servírujte vrstvu kaše, pak povidla, zakapejte rozpuštěným máslem. Následuje druhá vrstva kaše, potom mák s cukrem a opět pokapejte máslem.

Lepiduša bude chutnat dětem i dospělým. Autor: Vitana

Šetříme: Kocmrda

Suroviny pro 4 osoby: 1 kg brambor, asi 3 stroužky česneku, 1 lžíce kmínu, sůl, 40 g sádla

40 g hladké mouky, ½ lžičky mletého nového koření, 1 lžička octa

Postup: Oloupané brambory nakrájejte nadrobno, oloupané stroužky česneku na poloviny, dejte do kastrolu, pokmínujte, osolte, zalijte vodou a uvařte doměkka. Slijte a rozmačkejte je na kaši. Na pánvi rozehřejte sádlo, nasypte mouku smíchanou s novým kořením a připravte jíšku. Až bude hotová, přilijte ocet, promíchejte a přidejte do rozmačkaných brambor s česnekem. Přiklopte pokličkou a vložte asi na 5 až 10 minut do trouby předehřáté na 100 °C.

Zdroj: Všeokoření.cz, Culinabotanica.cz