Jíme je tak často, až nám zevšedněly. A zapomínáme, že jsou finančně dostupné, chutné a super zdravé. Co dělat, abyste z nich „vyždímali“ maximum živin?

Na talíř si dáváme brambory velice často, za rok jich každý z nás v průměru sní asi 65 kilo. Jako příloha jsou zkrátka nezastupitelné. A nejen to, rovněž svědčí našemu zdraví. Víte, co v nich jíte?

Naprosto dokonalá příloha

Z pohledu příloh jsou brambory jediné, které disponují velice solidním obsahem vitamínu C. Podle některých lékařů a výživových specialistů v tomto smyslu dokonce předčí i citrony, ale to už je téma pro odbornou diskuzi. Co je pro vás v souvislostí s céčkem podstatné? Jak brambory připravujete, syrové je asi jíst nebudete.

Co nejvíce céčka

Nejlepší je vaření ve slupce, ideálně v páře, v tomto případě si brambory zachovají přibližně ¾ vitamínu C. Jeho obsah poklesne ještě o několik procent, když je budete vařit ve slupce ve vodě. A pokud je oloupete a navíc nakrájíte, až pak dáte vařit (anebo péct), množství céčka se sníží asi na polovinu.

Návrat do kuchyně

Brambory nejčastěji konzumujeme bez slupky, tedy až na výjimku raných. Což je škoda, právě ve slupce a těsně pod ní se nachází řada prospěšných látek, kromě vitamínu C jde například o vlákninu. Z dalších živin v bramborách zdůrazněme vitamíny řady B, také minerály včetně draslíku, hořčíku, železa, fosforu, manganu a jiných, rovněž bílkoviny. Naopak tuků je v nich jako šafránu.

Brambory navíc představují nejlepší přílohu pro všechny, kdo potřebují hubnout, stačí si porovnat jejich kalorickou hodnotu s rýží, těstovinami nebo knedlíky.

Hodně antioxidantů

Málokdo ví, že brambory jsou nadupané antioxidanty, které chrání náš organismus před škodlivým vlivem nežádoucích volných radikálů, které se zásadním způsobem podílí na civilizačních chorobách. Jinak řečeno, i brambory přispívají svou troškou do mlýna, abychom byli zdravější. Kromě toho, že snižují hladinu cholesterolu, ještě omezují riziko srdečních potíží, imunitních poruch či nádorových onemocnění.

Chcete zajímavost?

Nejvíce antioxidantů slibují odrůdy s červenou nebo fialovou dužninou, jde o několikanásobně větší množství v porovnání se známějšími žlutými odrůdami. Barva dužniny je daná obsahem karotenoidů, což jsou další významné antioxidanty.

Tip navíc: proč pít šťávu

Až budete chystat bramboráky, nezbavujte se šťávy, která vám zbude po strouhání. Vypijte ji. A kdyby vám nebyla po chuti, zkombinujte ji s dalšími šťávami, třeba z mrkve. Nabízí spoustu benefitů, například funguje na záněty v těle, pomáhá z těla odplavit kyselinu močovou, snižuje krevní tlak, chrání cévy a srdce… Chce to jen maličkost, používat kvalitní brambory. Na závadu jsou ty, které mají hodně klíčků, nebo jsou zelené a nedozrálé.

