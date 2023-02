Zdroj: Shutterstock

Pro většinu Čechů a Moravanů představuje karneval v Brazílii monstrózní akci, kdy se ulice města Rio de Janeira promění v přehlídku divukrásných masek, ženy jsou velmi spoře oděné, všude se tančí samba a hraje muzika. Jak je to ale doopravdy, prozradí naše čtenářka, která žije střídavě v Čechách a v Brazílii.

V čem se lišíme

Karneval v Brazílii je obdoba našeho masopustu, jen trvá pět dnů a má jiný charakter. Letos začal minulou sobotu a končí dnes, na Popeleční středu. Lidé si kvůli němu berou volno, aby si zábavu opravdu užili, státní zaměstnanci mají dokonce placenou dovolenou. Prostě Brazilci se chtějí aktivně bavit a nebojí se zapojit. Také jsou rádi celý den venku, což je dané i podnebím.

Kdežto v Čechách je masopust více o pasivní zábavě, zejména ve městech, průvodu masek mnohdy raději přihlížíme, a hodně i o energeticky vydatném jídle (což je dané jak tradicí, tak zimou, pak přichází půst).

Další rozdíly

Zatímco my vidíme záběry zachycující veselí několika dnů, Brazilci se na karneval chystají opravdu dlouho. Šetří, aby měli peníze na originální masky a kostýmy, a i kdyby nešli do průvodu, vyšperkují si svoje domácnosti. Ty v těchto dnech hrají všemi barvami, blýskají se a třpytí. Brazilci jsou opravdu kreativní, kromě různých pentliček z barevných lesklých papírů vytvářejí i visící ozdoby připomínající tropické origami.

Pár dnů je dovoleno vše

„Oficiální tváří karnevalu je král Momo. Představuje ho člověk, který se pečlivě vybírá. Musí být při těle, zábavný a veselý a vždy ho doprovází jedna žena, dokonalá kráska. Ve většině měst, jako je Rio de Janeiro nebo u nás Brasília (hlavní město Brazílie), karneval začíná, jakmile starosta předá klíče od města králi Momo. Během něj neplatí pozemské zákony, vše je dovolené,“ vypráví Kateřina Marková Rodrigues Pereira, PR manažerka firmy Le Patio.

Ale i k brazilské zábavě patří něco na zub. Hodně se jí maso a feijoada (tmavé fazole uvařené dohromady s vepřovým masem, podávané s pomerančem), což je brazilské národní jídlo, které nechybí u žádné oslavy.

Stále pouliční zábava? Jak kde

Některá města stále preferují lidovou formu průvodů v ulicích, ale ta větší mají vedle pouličních defilé také vysloveně profesionální zábavu. „V hlavním městě vystupují nejznámější školy samby z Ria de Janeira a São Paula. V Riu trvá profesionální přehlídka škol samby právě pět nocí na speciálním stadiónu – sambodromu. Každá škola má na představení asi hodinu a kromě profesionálních tanečnic můžete vidět alegorické vozy, na kterých se odehrávají vystoupení různých umělců. Tento rok dokonce nejznámější školu Portela, která slaví 100 let, během představení doprovázely drony na noční obloze, vytvářely fantastické obrazce. A třeba v Salvadoru vyjíždí do ulic velká auta a na nich zpěváci s kapelou,“ uvádí naše čtenářka.

V hlavní roli samba

Jednotlivé školy samby se na vystoupení připravují celý rok a každá si vybírá nějaké zaměření, třeba z historie, politiky, řeší se i aktuální společenské otázky, také alegorická témata (letos byla k vidění báje o Trojském koni nebo příběh ze života původních brazilských indiánů). Super zábava a pastva pro oči je ve skutečnosti docela ostrý konkurenční boj. Taneční školy se snaží vypátrat, co chystá konkurence i jaké známé osobnosti budou za ni vystupovat, zpravidla jde o herečky, zpěvačky a modelky. Ani ty to nemají zadarmo, poskakovat dlouhý čas na vysokých podpatcích a stále vrtět zadečkem není žádná sranda.

Na karneval i s dětmi

„V hlavním městě si můžete vybrat, s kým se chcete v průvodu potkat. Je rozdělený na více částí, kterým se říká bloky. Můžete jít společně s maminkami a dětmi, další část průvodu se orientuje na rockery, jiná na ekologii nebo kostýmy inspirované tropickým ovocem, na své si přijde LGBT komunita (gayové, lesbičky, bisexuálové a transgender osoby) a podobně,“ uvádí Katka.

A co si vzít na sebe? To, co se blýská a třpytí, a u žen platí, čím je oblečení méně, tím lépe, takže bikiny, krátké sukně, velké výstřihy. Do vlasů patří čelenka, tiára (štrasová korunka), velké barevné květiny. Je to vlastně docela odvaz.

Kdyby vám z toho nebylo nic blízké, inspirujte se alespoň přístupem většiny Brazilců. Oni se totiž nebojí jako my, že by se snad mohli ztrapnit. Naopak, oceňují odvahu, kreativitu i krásu, která přece není jen jedna.

Zdroj: Kateřina Marková Rodrigues Pereira, Le Patio