Co je burčák? Pokud hádáte, že jde o mezifázi mezi hroznovým moštem a vínem, dáváme vám za jedna. A chcete-li dodat, že tuhle tekutou lahodu s nízkým obsahem alkoholu máme jen my, Češi a Moravané, připište si k jedničce hvězdičku. Burčákem se smí označovat nápoj vyrobený výhradně z hroznového vína pěstovaného u nás. Tak na zdraví!

Chcete si vyrobit burčák doma? Tady máte návod:

Mravoučná poučka pro začátek

Nejprve zdůrazněme: burčák je nejchutnější, když obsahuje přibližně 4 až 6 procent alkoholu. Takže radit, abyste pili alkohol pro zdraví, se zdá být protimluv. Ale když si budete burčák dopřávat s mírou, tělo vám opravdu poděkuje. I lékaři se přiklání ke sklence o obsahu dva (maximálně tři decilitry) v případě žen, kdežto u mužů to můžou být čtyři decilitry, maximálně půl litru. Bez ohledu na pohlaví na litřík denně zapomeňte. Proč?

Přírodní pomoc na zácpu. A potěšení pro...

Vinaři říkají, že člověk má vypít tolik burčáku, kolik má v těle krve. Pokud se toho chcete držet, množství si rozdělte do několika týdnů. Nicméně koho aktuálně trápí zácpa, může se burčákem prolít o něco více, a tak si přirozeně pročistit střeva (kvašení pokračuje i v našem organismu). Kdo má trávicí soustavu v pořádku, toho bude čekat nejspíše průjem. Bonus téměř pro všechny: Mírné popíjení burčáku s ohledem na obsažené přirozené kvasinky, bohaté na bílkoviny, a bakterie svědčí střevní mikroflóře.

Tohle je vzpomínka na burčák v Mikulově a Pálavské vinobraní.

Nastartuje hubnutí?

Burčák skutečně pomáhá odbourávat tuky, ale myslí se tím tuky z cév. Například dlouhodobě zvýšená hladina cholesterolu v krvi vede k zánětu cév, zhoršuje se prokrvení tělesných orgánů. Často se zmiňují také triglyceridy, zpravidla ve spojení s aterosklerózou. Pravdu ale je, že burčák má méně alkoholu a méně kalorií než suché bílé víno a obsahuje přirozené cukry, které naše tělo umí rychle vstřebat.

Nákup a skladování

Správný burčák „žije“, stále kvasí. Proto se lahev nemůže pevně uzavřít, nechte uzávěr povolený. Opatrně ho dopravte domů a uchovávejte v lednici či ve sklepě. Čím nižší teplota, tím pomalejší kvašení. Rozhodně ho nevystavujte slunci! A zkonzumujte ho doslova a do písmena do několika dnů. Obecně se radí vypít burčák koupený v lahvi do druhé dne, maximálně do tří dnů.

Další výhody

Co ještě obsahuje burčák? Hojně vitaminů, zejména skupiny B, které svědčí nejen nehtům, kůži nebo vlasům, ale také nervům (což je v dnešní době hodně zapotřebí). Například vitamin B5 (kyselina pantothenová) kromě jiného ještě podporuje imunitní systém. V lahodném nápoji se skrývá i zinek nebo železo. Také prospěšné kyseliny. A i třísloviny, které obecně urychlují hojení a vytváření nové tkáně. Třísloviny se používají například při léčbě hemeroidů, popálenin a omrzlin, dále při zánětech, virových chorobách, žaludečních a střevních onemocněních.

