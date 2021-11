Zdroj: Trachea

Mužskému naturelu vyhovuje o něco menší pestrost, co se týká použití barev nebo interiérového stylu. Uklízení je až na výjimky nebaví, proto dávají přednost hladším plochám. Zato je baví technické hračky. A když už chtějí nějakou dekoraci, buď jde o originální řešení, nebo slouží jako dva v jednom.

Barvy a styl

Často používají tmavé tóny, nejen černou, ale i hnědou, zelenou, šedou či modrou. A můžou i bílou. Stejně tak nemají problém ani s kontrasty, vlastně by se dalo říci, čím větší, tím lepší. Nebojí se ani výrazných doplňkových barev v místech, kde by ženy poněkud otálely. Barvy se neřeší samy o sobě, vychází nebo korespondují se zvoleným stylem. Mnohdy převažuje minimalismus, což je praktické s ohledem na potenciální změny v budoucnu, snadno se proměňuje. Z dalších stylů jsou populární industriální, skandinávský a retro.

Na první dobrou

Snáze se udržují v čistotě rovné plochy nábytku bez zbytečného členění, s jednoduchými prolisy. Totéž platí i pro podlahy nebo jiné zařizovací prvky, v jednoduchosti je velká síla. Uzavřený nábytek se kombinuje s otevřeným z čistě praktického hlediska. Co nemá být vidět, rychle se schová, a co je fajn mít po ruce, zůstává v otevřených policových systémech.

Pracovní místo v dnešní době nemůže chybět v žádné domácnosti Autor: Tchibo

Jaké materiály

Většinou si muži vybírají to, co je skutečné, tedy kůži, kámen, kov, sklo, beton… Ale když to finance nebo dispozice domova neumožňují, sáhnou po imitacích bez větších potíží, například povrchy napodobující beton jsou hodně oblíbené. V poslední době frčí také upcyklace, s ohledem na rozumný přístup, jak může každý z nás omezením spotřeby aspoň o něco méně zatěžovat planetu. Proto někteří pánové nelení a přetvářejí předměty staré v něco nového. Třeba si z palet vyrobí postel. Nebo sedačku.

Hlavně pohodlně

Muži většinou milují technické hračky, stejně dobře užijí robotický vysavač jako myčku. Baví je chytrá domácnost, a i v té menší najdou uplatnění jednoúčelové sady, například k zabezpečení, regulaci topení, ovládání elektroinstalace a podobně. Obvykle se skládají z řídicí jednotky a několika přídavných modulů.

Umělecké tisky výtvarníka Milana Sodomy zdůrazňují krásu žen Autor: archiv Milana Sodomy

S charakterem

Každý domov má určitý náboj, kterým se odlišuje od ostatních. Silnější polovina lidstva neholduje spoustě různých dekorací jako mnohé ženy, ale to neznamená, že jejich byt bude „nahý“. Často používají osobní věci, třeba popelník po dědovi, předměty související s jejich koníčkem nebo oblíbenou relaxační aktivitou. Také mají většinou blízko k modernímu umění a vtipným interiérovým doplňkům.

Praktický přístup je však vidět i jinde. Zatímco málokterá dáma by si do ložnice postavila kolo, muž s tím nebude mít problém. A proč také, když mu do zařizování jeho útočiště nikdo nemluví.