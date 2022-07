Zdroj: Shutterstock

Poskládat děti, jejich rodiče i prarodiče na jedno místo se může zdát problematické. Když však vezmeme v úvahu rostoucí náklady nejen na bydlení a uvědomíme si, že mezigenerační výpomoc může vést ke klidnějšímu a pohodlnějšímu životu všech zúčastněných, stojí to za námahu.

Vše snadno dostupné

Předvídejte budoucí komplikace a připusťte si možnost, že stárnoucí rodiče mohou ztrácet mobilitu. Proto myslete na bezbariérovost prostoru, na bezpečnost pohybu v případě dvou a vícepatrového domu i na rozdělení privátních zón. Dvě koupelny, z nichž alespoň jedna má bezbariérovou sprchu a je blízko ložnice prarodičů, představují nutnost. Přestože trend velí umístit všechny ložnice do patra a přízemí pojmout jako společně užívaný prostor, v případě mezigeneračního bydlení je praktičtější ložnice oddělit patrem a tu v přízemí vyčlenit pro seniory.

Myslete však i na sebe. Pokud jste například uvolnili svoji pracovnu, aby v přízemí vznikla další ložnice, snažte se jinde v domě vyčlenit kout, kde se vám bude dobře pracovat.

Pracovní kout lze začlenit do skříňové sestavy Autor: Hornbach

Spolu i každý sám

Soukromí je základ úspěchu. Každá generace musí mít svůj prostor, kde se může odpojit od společného života. Platí tedy, že by i zařízení privátních zón mělo odpovídat charakteru, vkusu a požadavkům těch, kdo je obývají. V prostorách, kde se společně setkáváte, zřejmě budete potřebovat notnou dávku diplomacie, ale i různé styly se dají pěkně zkombinovat tak, abyste dosáhli příjemného eklektického výrazu.

Hlavní obytná místnost

V současnosti oblíbený otevřený prostor, kdy se kuchyně propojuje s obývacím pokojem a je v ní místo na velký jídelní stůl, představuje pro mezigenerační bydlení nejlepší volbu. Můžete společně vařit, probírat každodenní záležitosti a posedět v obývacím pokoji pospolu, i když každý třeba u jiné vlastní zábavy. Při výběru sedacího nábytku vezměte v úvahu, že starším lidem se hůře vstává z měkkých nízkých pohovek. Nechte je nábytek vyzkoušet, a pokud máte sedačku, kterou ještě nechcete měnit, přidejte alespoň pohodlný ušák s podnožkou.

Dostatek světla se počítá

Aby senioři dobře viděli, potřebují o 70 procent více světla než mladší lidé. Můžete do interiéru přidat lampy, ale v tom případě pozor na kabely, které by mohly představovat nebezpečí zakopnutí. Řešením je také instalace LED pásků všude tam, kde je potřeba upozornit na nerovnosti a zajistit noční světlo. Mají nízkou spotřebu a najdete i LED světla na baterie. Skvělým řešením je také chytrá domácnost, ale mějte na paměti, že ne vždy si senioři s novinkami v oblasti technologií rozumějí a často potřebují delší čas, aby si na vše zvykli. Každopádně dostatečné osvětlení schodiště, cesty do koupelny a na toaletu, kuchyňské pracovní desky a čtecího koutu je nezbytné.

Využijte každý centimetr

Zkuste využít každou část domu či bytu a proměnit ji v osobitý a ideálně multifunkční prostor, který vám umožní žít vedle sebe v klidu a pokoji. Děti a dospívající bývají často hluční, což může rušit starší generaci. Skříně, celostěnné police a další podobná vybavení poslouží nejen k ukládání věcí, ale mohou částečně snížit hluk. Stejně tak lze s jejich pomocí rozčlenit prostor na útulné zóny, kde si může každý oddechnout, a rodina tráví čas společně, aniž by se jednotliví členové rušili.

Šatní sestava Pax/Tyssedal nabízí široké využití úložného prostoru a řadu variant vhodných pro jakoukoli místnost Autor: Ikea

Umění přizpůsobit se

Ať už stavíte nový dům, renovujete, nebo se chystáte koupit nemovitost, je dobré smířit se s tím, že dokonalé řešení neexistuje. Mít vícegenerační domov znamená co nejvíce se přizpůsobit, a kdykoli je to nutné, stávající stav znovu zhodnotit. To, co funguje v jiných rodinách, nemusí vyhovovat vám. Dokonce můžete zjistit, že něco, z čeho jste byli zpočátku nadšení, se v reálném životě vůbec neosvědčí.

Nejspolehlivější trik, jak žít ve vícegenerační rodině, spočívá v otevřené komunikaci a ochotě ke změnám. Pokud s problémy budete počítat předem, budete je schopni lépe řešit, nebo jim dokonce předejít a prožívat bohatý život plný porozumění a vzájemné úcty.

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada.