Zdroj: shutterstock

Na podzim probíhá typické zazimování. U bylinek to nebývá úplně snadné. Některé vyžadují přemístění – bazalka, kopr, koriandr, majoránka. Jiné ale zvládnou přečkat zimu venku. Buď nechráněné, nebo v případě tuhé zimy pod listím, textilem nebo slámou.

Které bylinky vydrží venku v zimě?

Dobromysl neboli oregano má nádherné růžové květy a dokonalou vůni. Vydrží zimu až do -26 °C. Trochu méně odolná je šalvěj lékařská, zde hodně záleží na odrůdě. Některé vydrží až do -30 °C, některé do -15 °C.

Pro někoho možná překvapení, ale venku vydrží i meduňka, oblíbená rostlinka se zklidňujícími účinky, a stejně tak i pažitka, kterou stačí pravidelně ořezávat, a pak vydrží opravdu celý rok. Pažitka zvládá teploty do -28 °C.

Čtěte také Čtěte také Jak uskladnit bylinky

Za zmínku stojí i máta. Ta totiž v zimě taky rozhodně neumrzne. Sázejte ji do květináčů – má to dvě hlavní výhody. V zimě bude izolovaná a nerozroste se nekontrolovatelně do dalších záhonů. Je to velmi invazivní rostlina.

Vydržet do nižších teplot by měly i tymián, petržel, libeček, mateřídouška, levandule či rozmarýn.

Zdroj: abecedazahrady.cz