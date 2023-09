Zdroj: shutterstock

Bylinky, malé zázraky přírody, které nás každoročně provázejí v kuchyni od jara až do podzimu. Co když bychom vám ale řekli, že je možné bazalku, petrželku, tymián a další uchovat až do zimních měsíců? Ano, slyšeli jste správně! Nyní vám představíme několik triků a tipů, jak si bylinky uchovat v bezvadném stavu po celý rok.

Perfektní metody na uchování bylinek!

Sušení je královský postup

Prvním a nejdostupnějším způsobem je sušení bylinek. Jednoduše je pověste v suchém a dobře větraném prostoru. Po třech až čtyřech týdnech budou krásně vysušené a připravené k uložení do hermeticky uzavíratelných nádob. A pozor, ačkoli mnozí považují sušení za archaickou metodu, nesmíme podcenit její hodnotu. Dobře vysušená bylinka si uchová většinu své chuti a aroma, a je ideální například do polévek, omáček nebo na posypání pizzy.

Mražení uchová bylinky v původním stavu

Sušení je sice skvělé, ale co když chcete uchovat bylinky ve stavu, který je co nejblíže tomu původnímu? Řešením je mražení! Bylinky jednoduše umyjte, osušte, nasekejte a uložte do malých nádob nebo sáčků. Díky tomu budou kdykoli připravené k použití a vaše jídla budou jako z jiného světa. Navíc, je to jako mít malou zahrádku přímo ve vašem mrazáku.

Oleje a octy – šmrnc v lahvičce

Pro ty, kdo si chtějí ušetřit místo v mrazáku nebo zkusit něco nového, se nabízí nakládání do oleje nebo octa. Jednoduše vložte bylinky do skleněné nádoby a přidejte olej nebo ocet. Uzavřete a nechte několik týdnů odstát, aby se chuť a aroma plně rozvinuly. Tyto lahůdky nejenže jsou skvělým doplňkem k jídlu, ale také se hodí jako originální dárek.

Zdroj: alphafoodie.com, champagne-tastes.com, holycowvegan.com