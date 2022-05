Zdroj: Filip Györe

Přidat do hlavního obytného prostoru místo na spaní je vcelku běžné, ale jak v něm vytvořit samostatnou ložnici bez příček? Řešení ve stylu chytré horákyně přesto existuje. Inspirujte se!

Hlavní důvod, proč se maminka se dvěma dospívajícími syny obrátila na architektonický ateliér Kvartýr, byl prozaický. Potřebovala „nafouknout“ třípokojový byt s kuchyňským koutem o jednu místnost, aby všichni měli soukromí, a obývák s kuchyní přitom zůstal zachovaný.

Tři v jednom

„Klientka nás oslovila ve chvíli, kdy si pořídila byt v liberecké novostavbě, ale v té době existoval pouze na papíře. To je ideální stav, bez větších problémů lze měnit dispozice a zařizovací předměty,“ uvádějí architekti Alena Valová a Jiří Nosek, kteří realizaci přihlásili do soutěže Interiér roku 2021. Jenže velikost bytu o ploše 75 m² a umístění oken a vstupních dveří neumožňovaly přidat místnost, proto architekty napadlo zasadit do prostoru obýváku s kuchyní ještě mini ložnici.

Současně potřebovali dostát požadavku majitelky na úložné prostory. To byly hlavní důvody ke změně původních dispozic koupelny a toalety, dále se posunula příčka mezi chodbou a dvěma dětskými pokoji a kuchyň se stala průchozí. Pro pocitové oddělení obýváku a spacího boxu autoři použili podhled stejné výšky jako ve vstupní části. V celém bytě také navrhli koncové prvky elektra reagující na upravenou dispozici a umístění spotřebičů. A místo dlažby použili na přání klientky podlahovou stěrku.

Mini pódium na spaní je ohraněno dubovou latí korespondující s ostatními detaily interiéru. Zasunutím dveří z této části vzniká kompaktní box. Autor: Filip Györe

Soukromí zaručeno

Hlavní obytný prostor má po delší straně jedno okno, jež se vzalo do hry při vytváření malé ložnice. Její základ představuje zvýšený stupeň ze dřeva potažený vlněným kobercem, který se rovněž využil na stěně místo čela postele. Stačilo přidat matraci a postel byla na světě. Funkce stupně je podle architektky hlavně pocitová, tvoří předěl mezi společenskou částí a intimní zónou. Koberec přispívá k útulnosti, zlepšuje akustiku a na stěně zabraňuje uživatelskému opotřebení.

Malou ložnici od kuchyňské části separuje mělká šatní skříň (další úložné prostory má majitelka v chodbě) a od obýváku zase posuvné dveře. Zároveň je v ní příprava na audiovizuální techniku do budoucna. Až synové dospějí a odstěhují se, může se spací box proměnit v relaxační místo nebo pracovnu.

Interiér roku

Soutěž Interiér roku, kterou pořádá Institut bytového designu, každoročně oceňuje výjimečné soukromé i veřejné interiéry navržené českými a slovenskými architekty. Časopis a webové stránky DŮM&ZAHRADA jsou mediálním partnerem soutěže. S vítězi kategorií, finalisty i nejzajímavějšími soutěžícími proto postupně čtenáře seznamujeme také na našich internetových stránkách.

Co podporuje vzdušnost

Zatímco pokoje synů oddělují od vstupní části bytu dveře, do hlavního obytného prostoru se zrušily. Maminku i děti vítá průchozí kuchyně, z jedné strany více uzavřená. „Použili jsme dubovou dýhu stejně jako u skříní v mini ložnici, díky čemuž při zasunutí jejích dveří z této části vzniká kompaktní box. V uzavřené straně kuchyně se ukrývají vestavné spotřebiče a portál pro vaření i horní mělké skříňky s digestoří,“ vysvětluje architektka. Protilehlou část kuchyně odlehčují otevřené police a také světlé skříňky.

Designově čisté řešení: dveře do dětských pokojů po zavření splynou s vestavěnými skříněmi v chodbě. Autor: Filip Györe

Proč chybí televize

Aby se v nevelkém bytě dosáhlo stylové čistoty, u většiny nábytku se použily dubová dýha mořená olejem nebo laminát v odstínu cashmere. V obýváku je hezky doplňují atypické police z buku (stejně jako u madel v kuchyni) a HPL laminátu (podobně jako pracovní deska v kuchyni). Police mají svou důležitost, fungují jako originální vinotéka, nad kterou se zavěsil obraz. Pohled na něj je milejší než sledování televize, jež v obýváku nikomu nechybí, navíc synové mají televize ve svých pokojích.

Hlavním prvkem malého obýváku je stůl, středobod života rodiny. Jeho desku si klientka sehnala sama, autoři realizace navrhli přidat k ní drátěné nohy. Obecně se za kusové předměty příliš neutratilo. Jediné, co ještě chybí, je malá pohovka, prozatím ji suplují sedací vaky. Do budoucna se ještě promění terasa, jejíž návrh už architekti vytvořili.

Líbí se vám tahle proměna, ale chtěli byste ještě více inspirace? Pak si nenechte ujít nové číslo časopisu Dům&Zahrada, v němž kromě tohoto článku najdete další zajímavé návštěvy bytů a domů. Vychází už 19. května!