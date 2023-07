Zdroj: Giveves Anderson

Celý projekt dostal na starost architektonický ateliér Barker Associates Architecture Office. Rozsah práce zahrnoval přidání dalšího patra ke stávající přístavbě, aby se vytvořilo primární apartmá a třetí ložnice, a modernizaci obytných prostor, aby vyhovovaly měnícím se okolnostem rodiny, což zahrnovalo delší čas strávený prací z domova během pandemie. Také se měnila paleta povrchových úprav, kde byl požadavek na světlé tóny smíchané s neutrálními a texturovanými povrchy.

Hlavně vzdušně

Klienti chtěli otevřený plán, který by zachovával oddělení mezi prostory, takže přístup k návrhu spočíval v konfiguraci určitých prostorů jako polouzavřených objemů, které by poskytovaly hranice a definovaly hrany prostřednictvím materiálů, osvětlení a barev. Modrošedě laděný interiér objemu vstupního vestibulu je vyjádřen jako červený objem, který jej odděluje od přilehlé jídelny. Nad jídelním stolem se klikatí zajímavé osvětlení, které je vyrobené z keramických nádob přímo od klienta.

Ve středu prostoru je kuchyně zabalená do texturovaného dřeva, natřeného modro-šedou barvou a s výřezy, které poskytují výhled do jídelny a zpět do obývacího prostoru. Skříňky uvnitř jsou obloženy bílým dubem a vzorovanými porcelánovými dlaždicemi a zapuštěné osvětlení podél sníženého oblouku definuje hranici pracovního prostoru.

Moderní vybavení

Z obývacího pokoje je výhled do zadního dvora přes sklo od podlahy ke stropu. Samozřejmě, že tu je spousta zajímavého vybavení. Prostor definují sekce Marenco v modrých vlněných obalech Kvadrat, konferenční stolek od Hinterland Design a koberec od Philippe Malouina.

Prádelna zastrčená pod schody je vymalována sytě modročernou barvou se žlutým odleskem poskytovaným betonovým dřezem Kast. Schodišťové zábradlí z rákosového skla a oceli odráží texturu obložení kuchyňské linky.

Pojďme do patra

Nahoře je nové hlavní apartmá definováno bílým dubem a malovanými vestavbami, které definují prostory podobným způsobem jako v obytných prostorech. Spací a převlékací prostor je rozdělen objemem, který na jedné straně funguje jako čelo postele a na druhé úložný prostor. Zakázkový rám postele a odkládací stolky směřují ke stěně z polic a posuvných panelů a okenní sedadlo rámuje výhled do zadního dvora. Stěna skříně na míru je vymalována stejnou modrošedou barvou jako hlavní patro. Vana je pod jakýmsi klenutým stropem se světlíkem.

Nedávná přírodní pohroma si vyžádala opětovné prozkoumání povrchových úprav na spodní úrovni domu, kde byly prostory předělány tak, aby vznikl sekundární obytný prostor oddělený od pracovního prostoru posuvnými panely z rákosového skla od podlahy ke stropu. Porcelánové dlaždice poskytují praktickou podlahovou krytinu pro dům v oblasti náchylné k záplavám.