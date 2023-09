Zdroj: profimedia.cz

Elton John je jedním z nejúspěšnějších hudebníků a zpěváků popové hudby. V červenci odehrál svůj poslední koncert, který završil jeho více než 50letou kariéru. Jeho práce však nebylo jediné, s čím se zpěvák rozhodl rozloučit. Sbohem chce dát také svému luxusnímu bytu v Atlantě. Ten sloužil jako jeho základna při turné v USA.

Z fitka můžete rovnou na masáž

Podívejte se na další dům Eltona Johna:

Byt v Atlantě patří Eltonovi přes více než 20 let. Najdete v něm 4 prostorné ložnice s moderním zařízením, nechybí ani 3 kompletně vybavené apartmány pro hosty, vlastní fitko s výhledem na město. Z běžeckého pásu můžete přejít do spa nebo si lehnout na masážní lehátko. Je zde také luxusní dřevěná pracovna či 5 koupelen. A co víc? Výhled z bytu je impozantní – na okolí se budete dívat z 36. patra domu.

Větší šatnu jste v životě neviděli

Přestože celý zpěvákův byt je působivý, dech vám sebere jeho šatna s botníkem. Eltona si každý spojuje s jeho pestrou garderobou. Aby ji měl kde uskladnit, vyrostla mu v bytě obrovská šatna i s botníkem. Pro nového majitele nebude jednoduché jej znovu celý zaplnit. To samé lze říct o počtu garážových stání – je jich 9!

Byt Eltona Johna je opravdu velký Autor: profimedia.cz

Čeho je v bytu také dost, je 5 speciálních vinných sklípků. Mezonet je spojením luxusu, jednoduchosti – ale se spoustou extravagantních prvků. Jídlo si můžete užít v jídelně s patrovou galerií, salonek a velký salon zdobí okna od podlahy ke stropu. Koupelna v hlavním apartmá je obložena onyxem.

Bytů bylo původně víc

Byt, jak jej můžete vidět dnes, nevypadal vždy stejně. Původně si zpěvák koupil v 36. patře budovy jeden byt o velikosti 232 metrů čtverečních. Postupně přikoupil i 5 okolních bytů. A jednoho dne je spojil v jeden.

Zdroj: foxbusiness.com, nationalpost.com, housebeautiful.com