Zdroj: Peter Fabo

Často bývá obtížné sloučit historický aspekt takových bytů s moderním designem a požadavky současné doby. Někdy se to povede více, někdy méně. Často sahají architekti k probourání místností a vytvoření nové logiky půdorysu. Zde však pracují s tradičním rozvržením na samostatnou kuchyň, obývací pokoj s reprezentativní jídelnou a obytné pokoje. Ne, že by nezkoumali možnosti dispozičních změn, ale ve výsledku se původní schéma ukázalo jako nejvhodnější. A tak se úprava odehrává v jemnějších změnách v rámci dispozice a zaměřuje se více na design samotného interiéru s promyšlenými detaily. Zařízení vytváří jednoznačně čitelnou, novou vrstvu, která tvoří dialog s historií bytu. Působivost celého prostoru posouvá umělecká sbírka majitelů na estetický zážitek.

V barevných blocích

Samozřejmou součástí takového bytu vždy bývala vstupní hala. Zde se zachovává a je do ní vložena vestavěná skříň na výšku celé místnosti. Do ní vetknutá nika umožňuje pohodlné obouvání, navíc ve svých zádech skrývá botník. Nenápadná světle šedá barevnost a oblé rohy u tohoto kusu nábytku odkazují na estetiku původního interiéru.

Z haly se prochází do kuchyně, ovšem průchod je výrazně snížen. Nevadí to. Naopak to dává možnost zvýraznit podhled, nad kterým je skrytý úložný prostor. Podhled je tvořen vloženými dubovými lamelami, které jsou zároveň podsvětleny a nahrazují v tomto místě stropní světlo. Prvek lamel se opakuje v celém bytě. Praktická jednoduchá kuchyň ve tvaru L byla provedena v plné zelené barvě, která ji povyšuje na jeden z výrazných prvků bytu.

Dominantou obývacího pokoje je knihovna, která je obestavěna okolo průchodu ze vstupní haly. Klasické dveře byly v tomto místě nahrazeny posuvným křídlem, které zajíždí do zad knihovny. Stěna je dělena na různě velké niky, uzavíratelné prostory a vitríny za sklem. Decentní barva v kombinaci s dubovými lamelami dodává neutrální pozadí vystaveným předmětům.

Naproti knihovně najdeme velkorysý jídelní stůl, umístěný u velkého okna. Stůl je od relaxační části se sedačkou oddělen průhlednou lamelovou příčkou. Z obývacího pokoje vedou původní dvoukřídlé dveře do prostorné pracovny.

Čistá jednoduchá koupelna byla oproti původnímu stavu doplněna i o prostorný sprchový kout. V podlaze je odnímatelný dřevěný rošt, který navazuje na úroveň podlahy. Spád sprchového koutu je až pod tímto prvkem. Technické vybavení bytu je schováno do vestavěného prostoru v koupelně, za lamelovými dveřmi.