Zdroj: BowerBird / Dan Welldon

Když je byt o kus větší, často to dělá už problémy. Ve dvou patrech už často lidé mají pocit, že žijí hlavně na schodech. Tenhle byt je dokonce přes tři patra!

Za vícepatrové byty se platí často horentní sumy. Ty byty jsou totiž designově čisté, efektní, plné slunce a světla z velkých oken. Říká se jim lofty. Když jsou dvoupatrové, označují se slovem duplex. Když jsou tři, je to logicky triplex. Jak se žije v tomhle třípatrovém bytu? No, majitelé si musí dobře rozmyslet, než jdou z kuchyně do postele, jestli něco nezapomněli na jídelním stole.

Majitelé bytu už jsou ale s překonáváním pater sžiti. Vlastní ho už docela dlouho a jen potřebovali, aby byt splňoval potřeby pro jejich rodinu, kde už děti přece jen o velký kus povyrostly. Projekt dostali za úkol lidé ze studia Square Feet Architects. Majitelé a architekti se už znali. Vždyť to byli právě oni, kdo stál v devadesátých letech za první úpravou bytu, přestaveného z tovární budovy.

Byt získal na otevřenosti. Ztratil některé dělicí příčky, takže hlavní prostor v nejnižším patře je zcela propojený. Jde o velkou jídelnu, kuchyni a obývací pokoj, který je velmi vzdušný, protože jeho strop je až ve druhém patře. Výhled je na londýnský park Islington Green a také na příjemně upravenou malou zahrádku.

Druhé patro obsahuje dvě ložnice a dvě koupelny, prádelnu, knihovnu a galerii. V nejvyšším patře pak je apartmá majitelů s velkou terasou s fascinujícím výhledem na Londýn.

Zdroj: Square Feet Architects