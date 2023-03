Zdroj: Adéla Leinweberová

Na výsledku má ženská energie zásadní podíl, bytový dům totiž rovněž navrhovaly ženy. Nachází se s lesy za zády ve vesnici Kařez, která loni získala titul Obec roku Plzeňského kraje. Ale vás bude asi více zajímat, že v tomhle interiéru se nešetřilo vzory.

Ale i v panelovém bytě se dá hezky bydlet, tady je důkaz:

Hlavně útulně

Designérky Halka s Lucií ze Studia In2 se do bytu dostaly v době, kdy bylo stavebně vše vyřešené. Měnily jen umístění topení – radiátory v ložnici a v dětském pokoji bylo třeba posunout, aby se místnosti daly lépe zařídit. Kromě útulné atmosféry investorka požadovala vytvořit v ložnici pracovní kout. A to se povedlo díky posunu topení, jinak by se sem nevešla manželská postel – místnost o ploše 13 m² není zrovna obří. Stejnou plochu zabírá dětský pokoj, obývák s kuchyní má 31 m².

V centru dění

Dostát rozpočtu 600 000 korun, které investorka měla na vybavení bytu, se designérkám povedlo i proto, že nevybíraly finančně nákladné prvky ani materiály. Například v kuchyni se použila sestava Metod z IKEA, jídelní stůl z masivu pocházel z majitelčiny předchozí výbavy a na její přání se k němu pořizovaly proutěné židle. Velký podíl na útulnosti obýváku má manšestrová sedačka a originální svítidlo. „Lustr vyrobila značka Venee z dýhy v modré barvě, kterou jsme navrhly. Obdobné svítidlo prodává španělská firma LZF, nicméně je poměrně drahé. A proč sedačka s manšestrovým potahem? Manšestr je skvělý díky plastickým proužkům a živější než hladké textilie. Šily jsme z něj také závěs na okno a opěrák v ložnici,“ vysvětluje Halka Freidingerová.

Originální dekory

Celý byt dekorují vzory. Na stěnách jsou použité pruhy, někde se kombinují s květinami. „Pruhy fungují mnohdy jen jako struktura, pokud je pojmete v jemné nekontrastní barevnosti. Čistě prakticky, zašpiněná odekorovaná stěna vždycky bude vypadat lépe než zašpiněná bílá stěna bez dekoru. Navíc pruhy a opakující se dekory v sobě mají řád a harmonii,“ říká Halka Freidingerová.

Velkou roli hraje i textil, všimněte si různých vzorů na závěsech a roletách. Halka si buď vybere látku se vzorem, kterou sama naimpregnuje, nebo vzor navrhne a nechá tkaninu potisknout, pak se z ní vyrobí rolety. Tím každý interiér navrhovaný Studiem In2 získá originální náboj. Parketou Lucie Barešové jsou zase dispozice, nábytek a případné stavební úpravy.

Logické propojení

Vše spolu souvisí. Například profilování není jen na dvířkách typové kuchyně, ale i na nábytku vyráběném na míru, jde o vestavěné skříně v chodbě a v ložnici. Na míru vznikl také koupelnový nábytek a příčka oddělujíci postel od pracovního koutu v ložnici, ta má zase připomínat design zábradlí na schodišti v domě. Profilování ladí s černými kovovými prvky použitými na menších plochách a detailech jako lampa, věšáčky, rámy obrazů… A aby jídelní stůl s nádechem koloniálního stylu nezůstal osamocený, ve stejném duchu k němu designérky vybraly truhlu, která slouží v chodbě.

Interiér roku

Soutěž Interiér roku, kterou pořádá Institut bytového designu, každoročně oceňuje výjimečné soukromé i veřejné interiéry navržené českými a slovenskými architekty. Vítězové osmého ročníku soutěže budou vyhlášeni na mezinárodním kongresu o bydlení Living forum, který proběhne 16. května 2023 v pražském DOXu. Více se dozvíte na www.interierroku.cz. Časopis a webové stránky DŮM & ZAHRADA jsou mediálním partnerem soutěže.

Tady a teď

Z nového bydlení mají radost i děti, přestože jsou ještě malé. Úměrně jejich věku se pořídily subtilní postýlky, spousta hraček a knížek se vejde na finančně úsporné otevřené bedničky, jež nahradily část úložného nábytku. Výmalba je decentní, s mraky plujícími v horní části stěn, baví i kreslené hodiny.

Až potomci povyrostou, rodiče jim určitě koupí postele pro dospěláky, což se dnes v dětských pokojích obvykle řeší předem. Nicméně velké postele by zahltily už tak malý prostor, navíc rodina předpokládá, že otázku bydlení bude za několik let řešit znovu. Ale na to je ještě čas.

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům & Zahrada 2/2023.