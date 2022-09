Zdroj: BowerBird / Tom Kurek

V našich toulkách za inspirací občas zabrousíme do Austrálie, jindy do Kanady, občas jsme v Itálii… Ovšem návštěv v Polsku jsme zatím moc neměli. Pojďme se tak podívat na byt v historickém domě v Gdaňsku, který dostal zcela nový „nátěr“.

Na ostrově Spichrzów, česky Sýpkovém ostrově, v centru přístavního města Gdaňsk stojí spousta zajímavých historických budov. Hodně z nich sloužilo jako sýpky, další jako obchodní kanceláře. V jedné z nich se nachází byt, jehož přestavbu dostal na starost architekt Jan Sikora.

Vytvořit v tomto domě něco moderního je možné, ale vůbec se to nedotkne duše města. Bylo by to násilné, extravagantní a možná až vulgární. Jan Sikora se rozhodl, že interiér pojme jako prolnutí moderní doby s historií, vnitřního světa bydlení s vnějším světem obchodu a dopravy. Z okna je výhled na doky, kde po staletí kotvily lodě a nad nimi se vznáší ohromné jeřáby. Kdysi dřevěné, dnes kovové. Všude domy z červených cihel, hrázděné dlouhými dřevěnými trámy a vše zakrývá modrá obloha shora a podepírá modrá hladina zdola.

Symfonie v modré

Interiér tak v sobě kombinuje všechny tyto prvky. Šedomodrá se stala základní barvou interiéru, když pokryla jak stěny, strop, tak i doplňky interiéru. Vše je doplněno odlehčujícím dřevem, které je na podlaze, odkrytých původních stropních trámech, ale i na dalších částech interiéru, jako je kuchyně. Je to jak na lodi.

Pak tu nalézáme kovové prvky, které připomínají průmyslové okolí. Dělicí skleněné dveře mají černé kovové rámy, ze stejného materiálu je pak stěna ložnice, která ji odděluje od hlavního obývacího pokoje. A samozřejmě nesmí chybět cihly. Jako doplněk, jako dekorace. Tu na části zad kuchyně, jinde u oken nebo jako zdůrazněný pásek nad postelemi.