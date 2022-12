Vesnici nedaleko hranic s Rakouskem tvoří domy volně rozeseté podél silnice. Obytná stavení tradičně obklopují hospodářské budovy, mezi nimi je neuzavřený, ale intimně působící prostor dvora. V tomto případě na dům přímo navazovala stodola a naproti stála kůlna a další dřevěná stodola. Jelikož původní chalupu užívá jiná část rodiny, rozhodl se investor využít neudržovanou a vlhkou stodolu.

„Investor chtěl celoročně obyvatelný dům se společným obytným prostorem, klidnějším místem i na práci a s pokoji pro rodinu a návštěvy,“ vzpomíná architekt David Zámečník. „Součástí zadání byla také sauna a letní kuchyně. Ta nakonec vystřídala krásnou, ale nezachranitelnou kůlnu.“

Přes velké změny se snažili, aby místo neztratilo atmosféru, kterou majitel uchovával ve vzpomínkách z dětství. „Z toho důvodu jsme všechno nové nechali uvnitř a materiály a barevností se snažili splynout s existujícími budovami. Potřebovali jsme vytvořit venkovský styl, který zapadne, ale přitom používá současné prvky a nevypadá jako skanzen,“ dodává David Zámečník.

Autor: Ing. arch. David Zámečník, New How

Architektonické studio New How svou prací navazuje na zkušenosti předešlé kanceláře architecti.cz a samostatné tvorby svých zakládajících členů, Ing. arch. Davida Zámečníka a Ing. arch. Filipa Havliše. Převažující částí tvorby je rezidenční a komerční architektura, mimo to však dostal ateliér příležitost navrhnout několik projektů v horském prostředí. Za dobu své existence studio obdrželo několik ocenění v architektonických soutěžích a jejich realizace byly publikovány v rozličných odborných médiích. Dosud největším úspěchem je vítězství v mezinárodní architektonické soutěži na Novou Kežmarskou chatu ve Vysokých Tatrách. Ať už jde o drobný design, interiér, dům, nebo urbanismus, snaží se architekti při procesu navrhování vždy spolupracovat s klientem, ideálně od studie až po realizaci. Během dlouholeté praxe si ověřili, že jedině tak se dá garantovat kvalitní výsledek a konečná spokojenost na obou stranách. www.newhow.archi