Postavit si vlastní dům je mnohdy už levnější než si pořídit byt v Praze. Ale vlastně dnes i v Brně, Hradci Králové apod. Stavba domu se často jeví jako jediný realistický krok, jak si pořídit vlastní bydlení. A tak se staví stále víc. Samozřejmě, že všem těm, kteří staví, fandíme, držíme jim palce a také se jim snažíme svými články pomoct. A teď jim chceme pomoct i naším speciálním číslem, které je rozšířené a z velké části je právě o stavbě.

Sedm kroků k vlastnímu domu

V tomto čísle se zabýváme všemi stupni, kterými musí každý investor projít, pokud chce bydlet ve vlastním. Od legislativy přes financování a pojištění až po samotnou stavbu. Seřadili jsme je do sedmi samostatných celků, které logicky seskupují jednotlivé důležité kroky. Je samozřejmé, že se nikomu nesnažíme říct, jaký dům má stavět, jestli použít cihlu, nebo dřevo, jaké zateplení nebo kotel má použít. Snažíme se upozornit na to, co je důležité, na co nezapomenout, kde hledat výhody a nevýhody jednotlivých řešení. Vše v jednom celku na 53 stranách. A ani to není všechno. Dalších více než 30 stran pak je věnováno typovým domům na našem trhu. Takže kdo chce méně práce a rozčilování, může se v nějakém zhlédnout. Ostatní v nich můžou najít třeba inspiraci, vždyť ke každému domu je i jejich půdorys, takže všichni mohou najít na první pohled, co by jim vyhovovalo.

A dál?

Samozřejmě, že číslo není věnováno jen stavbě. V interiérové části jsme se třeba vydali na veletrh interiérů a designu do Milána. Novinky, které tu představily světové firmy, jsou opravdu fantastické. Uvidíte sami. Ovšem vsadíme se, že pro většinu z vás bude ještě zajímavější článek o systémech ukládání potravin. Všechny ty otočné, sklápěcí nebo posuvné systémy jsou efektní a efektivní zároveň. Taky se vám tak líbí?

V zahradních tématech najdete třeba inspiraci na vánoční stromek. Který je nejlepší? Proč si vybrat zrovna smrček nebo jedličku? Každý má něco skvělého a spousta lidí nedá na nějaký druh prostě dopustit. V technice jsme věnovali dost stránek stále se rozšiřující skupině strojů, které jsou na akumulátory. Vylepšují se, mají dostatečné výkony, nebo jsou spíš na občasné hobby použití? To se dočtete v našem časopisu.



Tak krásné čtení

