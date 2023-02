Zdroj: Dům&Zahrada

Chystat pro vás nová čísla Dům a Zahrada nás baví o to víc, když teď víme, že to děláme pro 535 000 čtenářů! Jak to víme? Řekl nám to ukazatel dlouhodobé čtenosti Media Projektu za 1.-4. čtvrtletí 2022. Takže to, že jsme nejčtenější časopis v segmentu o bydlení, stále platí. Moc děkujeme a slibujeme, že se budeme snažit stále dál.

A abychom nezapomněli – i naše internetové stránky jedou. Minulý měsíc jsme strhli všechny rekordy a víc než 1,8 milionu návštěv jsou pro nás novou startovací metou, kterou chceme stále překračovat.

Nové č. 3

Kolik už jsme měli čísel 3 našeho časopisu? Hodně. Opravdu hodně. A tohle číslo z roku 2023 je zase zajímavé. Jen si ho kupte a uvidíte. Abyste nekupovali zajíce v pytli, tak vám řekneme, co v něm najdete.

Samozřejmě spoustu zajímavých návštěv. Třeba ta titulní je úžasná vila, která prošla nákladnou rekonstrukcí a výsledek je tak skvělý, že získala titul Stavba roku 2022 v soutěži Grand Prix Architektů – Národní cena za architekturu.

Dům&Zahrada 3/23 Autor: Dům&Zahrada

Ale pojďme se podívat na další domy. U nás na webových stránkách jsme vám dávali ochutnat z návštěv dalších dvou domů. Třeba toho, který stojí místo řeznictví a chlívků. Druhý zase tvoří přemostění mezi lesem a loukou a svým dřevěným obložením za chvíli zcela zapadne do přírody.

A co dál? Zajímavý je rozhovor s architektkou, která staví domy z lodních kontejnerů. Je to takový trend, který se rozšířil po celé Zemi a znamená velkou úsporu v nákladech na bydlení.

Nebo vás možná zaujme článek o tepelných čerpadlech. Měl by to být takový rozcestník, který využijete, když se o tepelné čerpadlo zajímáte a chtěli byste si ho pořídit.

Interiér i zahrada

V interiéru vás zavedeme do domácí tělocvičny. Samozřejmě, že to není žádná velká hala s basketbalovými koši, ale popovídáme si o tom, jak si zařídit domov pro soukromé cvičení, aby tělo zůstalo fit. Nebo se podíváme na pračky a sušičky a jejich strašně chytré funkce. No ano, budete se divit, co tyhle stroje, které máme v hlavách zapsané jako obyčejné nemyslící stroje (a to nemluvíme jen o skákajících tatramatkách), dokážou.

Na zahradě se věnujeme stromům a jejich umístění. Je to celkem věda. Špatně umístěný strom může mít velký problém sám, ale vytvářet problémy i svému okolí.

A pak se také podíváme na řebčíky a narcisy. Že je znáte? Tak to byste se divili. Takhle je asi neznáte.



Tak krásné čtení přeje redakce časopisu Dům&Zahrada.

Ať vás už zaujalo cokoli, neváhejte a časopis si kupte, máte několik možností. Časopis najdete téměř na každém stánku, u benzinové pumpy apod., nebo můžete využít předplatného. Informace o klasickém tištěném předplatném najdete zde nebo zde v elektronické podobě pro vaše počítače, tablety a telefony. Objednat si jej můžete také telefonicky na 272 015 015.