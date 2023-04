Zdroj: Dům&Zahrada

Květnové číslo můžete najít na stáncích nebo třeba na stojanech v Lidlu už v úterý 18. dubna. Stále jsme nejčtenější časopis o bydlení na trhu, za což vám samozřejmě děkujeme. Zvlášť v téhle problematické době. A abychom tomu dostáli i v dalších měsících a letech, přicházíme neustále se zajímavými články a návštěvami, abyste měli co číst, kde se inspirovat nebo se prostě jen bavit.

Návštěvy pro každého

My víme, že velké hranaté domy vás na našich stránkách moc nelákají. Že větší ohlas mají třeba roubenky, ale návštěvu domu, který máme na titulní straně, jsme prostě nemohli jen tak vypustit. Je to velký a luxusní dům, který je opravdu zajímavý. Třeba už jen tím, že stojí uprostřed vlastního parku! To budete koukat.

Kdo nemá tenhle styl rád, pro něj máme rekonstrukci starého domečku Na větrné hůrce na Vysočině. Bílá fasáda, modrá okna, dřevěná přístavba. Prostě dokonalý sen pro ty, kteří sní o skvěle zrekonstruovaném domečku.

Dům & Zahrada 5/23 Autor: Dům&Zahrada

Třetí návštěva je moderna se sedlovou střechou a prosklenou čelní stěnou. Co je ale na domě nejzajímavější, je, že stojí ve svahu na pozemku, který je jen o málo větší než samotný dům. A přece…

Pak se vydáme na návštěvu dvou fantastických interiérů. Ale opravdu úžasných. Jeden je v chalupě postavené v původním stylu, ale s moderními prvky. Prostě luxusní bydlení pro ty, kteří mají rádi klasiku, ale bez patiny a s moderním švihem.

U druhého interiéru vám spadne brada až na zem. Ze zahraničních projektů jsme vám tentokrát vybrali rekonstrukci skladiště ve vnitrobloku. Skladiště, které nemělo ani okna. Bylo to obestavěné nádvoří se střechou. A přesto tady vznikl neuvěřitelně romantický byt.

Slunce!

Jedno stavební téma nám napsal tradiční odborník na tu nejtvrdší stavební technologii – inženýr Roman Brabec. Bednění u betonáže je opravdu jeho parketa, a tak se na to podíval svýma odbornýma očima. Jako obvykle je to technicky hodně hutný text plný informací.

Druhý článek se zaobírá jedním z nejdiskutovanějších témat současnosti – fotovoltaickou energií. Často se dnes stává, že zájemci o fotovoltaickou elektrárnu na vlastní střeše jsou odmítnuti distributorem elektrické energie, takže ji nemohou připojit do veřejné sítě. Jak tedy postupovat, pokud se tohle stane a solární elektrárna musí co nejvíc spotřebovat sama? A není to vlastně ten nejdůležitější požadavek na jakoukoli takovou technologii?

Zahrada je velké téma

Ale přesuňme se rovnou do zahrady. Nejenže tu najdete jednu moc vydařenou zahradu, kterou jsme navštívili, nafotili a vám zprostředkovali, ale také jsme se posadili na slovíčko s jedním zahradním architektem, který toho udělal pro tento obor víc než kdokoli jiný. Ferdinand Leffler a jeho atelier Flera zpopularizovali zahradní architekturu nejen díky úžasným projektům, ale i tím, jak ji popularizují v televizi, na internetu, sociálních sítích a vlastně kdekoli. To nikdo jiný u nás nedělá. A za to patří všem v atelieru Flera dík. My si ale s Ferdinandem Lefflerem povídali nejen o mediální popularitě. Spíš jsme se motali kolem zahrad a jejich moderního pojetí.

Ať vás už zaujalo cokoli, neváhejte a časopis si kupte, máte několik možností. Časopis najdete téměř na každém stánku, u benzinové pumpy apod., nebo můžete využít předplatného. Informace o klasickém tištěném předplatném najdete zde nebo zde v elektronické podobě pro vaše počítače, tablety a telefony. Objednat si jej můžete také telefonicky na 272 015 015.