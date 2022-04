Zdroj: Shutterstock

Lákat vás na naše návštěvy domů asi nemusíme, ale přece jen. Každý měsíc vás zveme tam, kde můžete najít krásnou a zajímavou architekturu, rekonstrukci nebo třeba zahradu. Ani tentokrát nevynecháme tyto nejoblíbenější články. Jsou velmi pestré. Jednu dokonce už znáte. Možná si vzpomenete, až uvidíte fotografie, že jsme tu před lety návštěvu tohoto domu měli. No jo. Jenže tehdy vedle něj ještě stál starší objekt, který do dnešní doby prošel velkou přestavbou. A tak najednou jsme na stejném místě, na stejném pozemku, ale půjdeme si prohlédnout jiný dům.

Návštěva v časopisu Dům&Zahrada 5/22 Autor: Nick Hulton

Lidé kolem staveb

V diskusích s lidmi, kteří se rozhodli stavět svépomocí nebo se snažili prostě ušetřit, sledujeme, že často se snaží zrušit z procesu stavby lidi, kteří sledují správný chod stavby. Sledují správnou technologii výstavby, zpracování apod. Kdo všechno to je? Co dělá? Vyplatí se nebo jsou to jen vyhozené peníze?

V druhém stavebním článku se budeme věnovat oknům a větrání. Probereme, jak se správně větrá v zimě a v létě, co znamená příčné či svislé větrání, co dělat, když potřebujete větrat automaticky… To je v dnešní době zateplených domů strašně důležité téma.

Podlahy i stínění

V interiéru se budeme věnovat podlahám. Vybrat správnou podlahu je docela oříšek. Je plovoucí podlaha ta vhodná? A co vinyl? Je v kuchyni lepší vinyl než dlažba nebo je to naopak? Aj, to je těžké.

Z dalších článků musíme upozornit na ten o fešáckém interiérovém stínění (bude zase horko, tohle opravdu potřebujete) nebo dáme pár tipů na veselé designové kousky v pastelových barvách.

Růží čas

Právě teď se zastřihávají růže. A tak se těmto královnám zahrad věnujeme ve velkém článku. Další téma je ale neméně zajímavé. Jde o rychlou zeleň, tredy o takové druhy zeleně, která roste přímo před očima, aniž bychom museli se o ní nějak výrazně starat. A abychom nezapomněli – i v zahradě máme jednu skvělou návštěvu.



Tak krásné čtení.

Pokud vás něco zaujalo, neváhejte a časopis si kupte, máte několik možností. Časopis najdete téměř na každém stánku, u benzinové pumpy apod., nebo můžete využít předplatného. Informace o klasickém tištěném předplatném najdete zde nebo zde v elektronické podobě pro vaše počítače, tablety a telefony. Objednat si jej můžete také telefonicky na 272 015 015.