Zdroj: Zehnder

O řízeném větrání koluje spousta zajímavých informací. Třeba ta, že ho není nutné čistit. Samozřejmě, že to není pravda. Už před skoro dvěma desítkami let prošly v Německu revizemi bytové domy, které měly instalovány jedny z prvních jednotek řízeného větrání. Už tehdy vyšly najevo zásadní informace, které následně byly použity do dalšího vývoje této technologie.

Jak je to dnes s čistotou řízeného větrání? Stále o tom není tak úplně jasno. Dokládá to i dotaz našeho čtenáře, který nám zodpověděl odborník z firmy Zehnder, která se řízeným větráním zabývá.

Plánujeme nový dům a řešíme, jestli použít řízené větrání s rekuperací, nebo jít jinou cestou silného zateplení a třeba tepelného čerpadla. Všude se dočítám o tom, že je třeba měnit pravidelně filtry, ale o čištění a zanášení se nepíše nic. To filtry skutečně pochytají všechen prach a nic se uvnitř neusazuje?

Čištění potrubí ventilačního rozvodu Autor: Zehnder Větrací potrubí lze snadno čistit, i když je zcela skryté ve stěně, stropním podhledu nebo v podlaze. Podmínkou však je, aby byly rozvody vedeny hvězdicovitě, nikoliv „páteřním systémem“ pomocí jednoho kanálu, ze kterého jsou odbočky do dílčích místností – u nich je údržba téměř nemožná. Postup čištění vysvětluje odborník ze společnosti Zehnder: „Pomocí speciální sady lze v rozdělovači danou větev důkladně vyčistit sondou s kartáčem, přičemž čisticí systém se připojí na aku vrtačku, která bude kartáčem otáčet. V místnosti, kam potrubí vede, se sundá ventil a pomocí vysavače s krytem se odsají uvolněné nečistoty,“ říká Ing. Roman Šubrt, zástupce firmy Zehnder.

Čisticí systém Zehnder má celkovou délku 15 metrů. Při čištění z obou konců potrubí je tedy možnost čistit trasy až do délky 30 metrů. „Tato délka potrubí se ale při systému rozvodů vzduchu Zehnder vyskytuje v rodinných domech jen opravdu výjimečně,“ dodává Roman Šubrt.

Tímto způsobem lze systém rozvodů podle potřeby po 15 či 20 letech vyčistit. Častěji to není nutné. Přívodní vzduch je filtrován, do potrubí by se tedy žádné nečistoty dostávat neměly. „Naše systémy navíc filtrují vzduch i při jeho odvodu. V odsávaném vzduchu z interiéru by totiž mohla být prašnost, či jiné nečistoty, které by potrubí mohly zanést. Třeba my kvůli tomu umisťujeme u odvodních ventilů filtry, které tyto případné nečistoty zachytí,“ doplňuje závěrem. Možná právě tohle by mohl být zajímý bod, jak poznat skutečně kvalitní firmu a produkt, protože ty nekvalitní to mít pravděpodobně nebudou, dodáváme z redakce.

