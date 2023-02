Zdroj: Shutterstock

Tmavé tablety na trable se zažíváním určitě znáte, však se také používají spoustu let. Ale černé uhlí vám dokáže pomoci ještě v mnoha dalších případech. A navíc nestojí majlant.

Dříve se používalo živočišné uhlí, dnes se prodává aktivní rostlinné uhlí. Takže žádné kosti, vstupním materiálem je například uhlí, dřevo nebo kokosové skořápky.

Na co se můžete spolehnout

Aktivní (medicinální) rostlinné uhlí má vynikající adsorpční schopnost. Jednoduše řečeno, jeho povrch na sebe dokáže nabalit různé látky. Pak je sice nezničí, terminátor to opravdu není, ale se svou maličkostí je pošle dál. A právě této vlastnosti se dá skvěle využít v mnoha oblastech. Aktivní černé uhlí se nejčastěji prodává ve formě tablet, případně kapslí či prášku.

Chcete vidět, jak to prakticky funguje? Mrkněte na video.

Domácí léčba: Hlavně na průjmy a „větry“

Po aktivním černém uhlí byste měli sáhnout zejména při zažívacích a střevních potížích, typicky jde o plynatost a průjmy, případně určité formy otrav. To je skutečně základ. Jako magnet „přitáhne“ například toxiny, hnilobné složky a jiné látky, které pak odejdou z těla skrz stolici. Používejte doporučený počet tabletek uvedený na obalu, nebo se poraďte s lékárníkem či lékařem. Černý zázrak se rovněž používá v medicíně.

Co raději nedělejte

Mnohdy se uvádí přidat aktivní uhlí do jarního detoxu nebo se traduje, jak je super používat ho preventivně, třeba před cestou do exotické země. Nicméně dlouhodobé takzvaně preventivní používání může být na škodu. Stačí si připomenout, že aktivní černé uhlí přitahuje určité látky v trávicím traktu, ale až tak si nevybírá. Čili se může stát, že sníží účinnost léků, doplňků stravy či některých živin. Proto je dobré doplnit jeho užívání například minerálkami či jinými opatřeními. A sahat po něm v akutních případech.

Aktivní uhlí se používá také jako první pomoc proti nepříjemnému dechu a rovněž se uvádí, že pomáhá bělit zuby. Co si o tom myslíte? Autor: Shutterstock

Řekněte ÁÁÁ...

Snědli jste olomoucké tvarůžky nebo něco jiného s výrazným aroma a je to z vás cítit? Zápach z úst samozřejmě může mít i jiné důvody a ty je dobré řešit s lékaři, nepodceňujte je. Přesto aktivní uhlí může i v tomto případě zafungovat jako první pomoc.

V poslední době se roztrhl pytel se zubními pastami, které obsahují aktivní uhlí a slibují bělicí účinek. Ovšem jiné zdroje radí, abyste si černý prášek nasypali na kartáček a zuby vyčistili (případně ještě přidali třeba kokosový olej), následně je znovu vyčistili klasickou zubní pastou.

Ještě krásnější

V sypké formě se používá u domácích masek, protože "vyzobe" z pokožky nečistoty, škodliviny a přebytečný maz. Koho trápí černé tečky, a nemusí to být jen ženy, může zkusit tento postup: uhlí v prášku smíchejte s našlehaným bílkem a vzniklou kašičkou potřete problematická místa pokožky. Na ně přiložte jednu vrstvu bílého ubrousku (kdyby se trhala, dejte dvě) a znovu přetřete směsí. Asi po 10 až 15 minutách ubrousek stáhněte a omyjte obličej. Nicméně šikovné uhlí se dále přidává do mnoha kosmetických přípravků, peelingem počínaje a třeba šamponem konče.

Co s ním v domácnosti

Možná vás to překvapí, ale s aktivním černým uhlím se úspěšně filtruje voda, klidně to zkuste. Využijete ho při úklidu, pomáhá odstraňovat nelibé vůně (šup s ním do botníku) a dokonce také plísně. A jsou odvážlivci, kteří jím klidně obarví i jídlo. Dobrou chuť.

Široké uplatnění najde rovněž u interiérových hrnkovek. Rozmnožujete rostliny řízkováním? Podpoří jejich zakořenění. Likviduje plísně a houby ze zeminy v květináčích. Vylepšuje zeminu a ještě bojuje proti některým škůdcům, například jde o svilušky.

Ani pokojoví "zahrádkáři" nemusí zůstat ochuzení o černý zázrak, který mimo jiné podporuje zakořenění řizků Autor: Shutterstock

Na zahradu aspoň na skok

Aktivní uhlí patří mezi nejstarší filtrační materiály, tak proč ho nevyužít třeba u okrasných jezírek. V tomto případě přichází ke slovu peletky, které se umísťují do filtračních zařízení. Pokud vás tohle téma zajímá více, klikněte zde.

