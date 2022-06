Zdroj: Shutterstock

Bez černý se množí bez vašeho přispění, proto se může stát, že se najednou objeví i na vaší zahradě. Pokud to není váš případ, vydejte se za ním ven.

Odkaz předků

Rčení Před heřmánkem smekni, před bezem klekni je natolik známé, že si ho jistě vybavíte, i kdyby vás někdo vzbudil uprostřed noci. Berte ho jako odkaz našich předků, kteří i bez akademických znalostí objevili jeho léčivé účinky, současně bezu přisuzovali čarovnou moc.

Rozvité tak akorát

Květy trhejte za sucha a ideálně v době, dokud nejsou zcela rozvité. Pak je očistěte, přesněji dobře protřepejte, abyste je zbavili mšic. Bez totiž láká mšice bezové, ale i ty mají svůj význam. Slouží jako potrava larvám pestřenek, které pak pomáhají s likvidací dalších druhů mšic. A pokud jste alergičtí na pyl, který na nich ulpívá, pak květy ještě opláchněte, i když je to škoda.

Květy sušte na stinném, dobře větraném místě, zavěšené ve svazcích nebo volně rozložené třeba na sítech. Než je dáte do uzavíratelných dóz, zbavte je stopek.

Kdy přijdou vhod

Čaj z bezového květu si uvaříte při onemocněních horních cest dýchacích, tedy při nachlazení, kašli, horečce i chraptění, ale také, když vás přepadne chřipka. Stačí přelít dvě lžíce usušených květů ¼ litrem vroucí vody, po 10 minutách louhování scedit a pít. Kromě toho však bez černý podporuje pružnost cév, ulevuje při trávicích potížích včetně kolik, nadýmání či zácpě, vhodný je také při migrénách.

Ale dají se využít i jiné rostlinné části. Například Stanislav Peleška, propagátor zahrádkaření, přírodovědec a biochemik, o bezu před lety prohlásil, že jeho mladé výhonky můžou posloužit pro přípravu obkladu, který pomůže od bolestí při dně, revmatismu a při onemocnění šlach.

Recept na domácí limonádu

Návodů na domácí limču je mnoho, my vám nabízíme jednu bleskovku. Do 2 litrů převařené vody dejte asi 10 čerstvých očištěných květů (nebo 10 menších), citron a pomeranč pokrájené na tenké plátky, případně med a nechte odstát ideálně přes noc.

Domácí sirup

Nebo zkuste sirup. Do nádoby dejte 12 až 15 květů a zalijte je asi půl litrem vychladlé převařené vody s 1 lžící kyseliny citronové, přidejte plátky 1 citronu a zatižte, květy musí být ponořené. Dejte na 24 hodin do chladničky. Druhý den obsah sceďte, přidejte tolik gramů cukru krupice, kolik bylo vody (nebo podle své chuti), důkladně promíchejte a postavte na plotnu. Vařte krátce na mírném plameni, cukr musí být dobře rozpuštěný, pak odstavte. Ještě horký sirup nalijte do lahve, zavíčkujte, obraťte dnem vzhůru a po vychladnutí uložte do chladu a temna. Po otevření ho nenechte stát v teple na kuchyňské lince, nalijte si potřebné množství a sirup dejte do chladničky.



