Zdroj: moravska-galerie.cz

Před pár dny byla v Moravské galerii v Brně zahájena výstava Terra Alba, která bude otevřena až do konce ledna 2023. Návštěvníkům představuje novou vlnu českého porcelánu. Najdete zde jak umělecká díla, tak i sériově vyráběné kousky.

Charakteristická barva, obsáhlá historie, ale také spojení s objevováním nového – to vše můžete hledat pod názvem této výstavy. Základním referenčním bodem této výstavy je rok 2002, kdy v Praze vznikl první design shop studia Qubus. To bylo zásadní událostí pro tehdy nastupující generaci autorů, kteří se zaměřují na obsahový či konceptuální design. Ten se promítal právě i do výroby porcelánu.

Tradiční materiál v novější podobě

Výstava ukazuje, že se i tento tradičně vnímaný materiál může „oživit“. A že z něj může vzniknout i něco nového, moderního. Tvorba se zaměřuje na druh autorského designu, který otevírá témata, reinterpretuje a nabourává zažité stereotypy – v technologii, dekoru, tvarosloví i celkovém vyznění.

Výstava porcelánu Autor: moravska-galerie.cz

Na výstavě se podílí 25 autorů, kteří se mimo jiné zaměřují také na témata, kam patří ekologie, inkluze, udržitelnost, ale i pandemická situace.

Kdo se na výstavě podílel?

Terra Alba vznikla pro letošní Designblok. Kurátorem výstavy je Radek Wohlmuth, o architektonické řešení se postaral Maxim Velčovský. Autory koncepce jsou Jiří Macek a Jana Zielinski.

