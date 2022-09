Zdroj: shutterstock.com

Orchideje jsou náročné

Ne každý to ví, ale orchideje jsou květiny mnoha barev. Vedle typických bílých květů se můžeme setkat s růžovými, žlutými, zelenými, oranžovými nebo také modrými kousky. Právě bohatě rozkvetlé květy jsou to, co činí orchideje tak jedinečnými. Jak ale zlepšit jejich stav, pokud se začínají potýkat s různými problémy a třeba začnou uvadat? Někoho to možná překvapí, ale pomoci může tzv. česneková voda.

Dáváte orchidejím dostatečnou vláhu, přihnojujete je, udržujete v místnosti ideální vlhkost, a přesto je rostlina unavená? Zkuste ji jednou měsíčně na půl hodinky přendat do vody s vyluhovaným česnekem.

Orchideje Autor: Pleasurephoto.com

Jak na česnekový elixír?

Na česnekovou vodu potřebujete jen dvě suroviny – vodu a česnek. Postup je jednoduchý. Nejprve přiveďte litr vody k varu. To proto, aby voda byla očištěna od látek, které květině neprospívají. Poté nechte vodu vychladnout a vylisujte do ní několik stroužků oloupaného česneku.

Vzniklou směs poté promíchejte a den ji nechejte uležet. Následně ji sceďte. Až získáte tekutinu bez kousků česneku, máte vyhráno – česnekový elixír je na světě. Do něj poté vložte orchidej, stačí na dvacet až třicet minut. Poté květinu vraťte zpět do původní vázy.

A proč česnekový roztok funguje? Jednak květině poskytuje živiny, které ji posilují. Zároveň ji však preventivně chrání před chorobami či škůdci.

Zdroje: ireceptar.cz, itesco.cz