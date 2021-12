Zdroj: Shutterstock

Většina chalup je vybavená spotřebiči a těm extrémní změny teplot stejně jako hromadění vlhkosti nesvědčí, u některých ještě vadí zbytky vody. Pokud můžete, objekt temperujte, a také se o bílou techniku náležitě postarejte.

Proč temperovat

Když se v uzavřené nevytápěné chalupě spojí nízké a proměnlivé teploty s vlhkostí, omítka a potrubí může popraskat, na stěnách a nábytku hrozí vznik plísně. Omezit tato rizika pomáhá temperování udržující stabilní teplotu v prostoru. Ovládat zdroj tepla i jeho rozvody se v současnosti dá i na dálku, přes aplikaci v mobilu, tabletu nebo počítači. Díky temperování dopřejete komfortnější klima spotřebičům, které jsou konstruované na provoz v teplejším prostředí.

Co platí obecně

Když nemůžete temperovat, o to pečlivější buďte při revizi a údržbě všech spotřebičů. Obecně platí: pečlivě je vymyjte, zbavte všech usazenin a nečistot, vytřete je dosucha. Pokud mají těsnění, natřete ho doporučeným přípravkem. Odpojte je od zdroje, případně vody. A nechte je „dýchat“, pootevřete dvířka (u rychlovarných konvic víčko a podobně).

Ty, v nichž zbývá voda

Hlavně pračky či pračky se sušičkou a také myčky co nejlépe zbavte zbytkové vody. Nejde jen o vypuštění vody z hadic, zkuste vodu vytřít, vysát nebo i vyfoukat tlakem vzduchu ze všech míst, kde se může zdržovat. Totéž by mělo platit i pro rozvody vody, co se dá, to vypusťte, odsajte, vyfoukejte. Spotřebič odpojte od elektřiny, odpojte i přívodní hadice, zavřete přívod vody. Vyčistěte filtry.

Ledničky a mrazničky

Spotřebiče odpojte ze sítě, vyjměte potraviny a můžete se pustit do mytí. Námrazu lépe odstraníte odmrazovacími přípravky nebo s pomocí horké vody. Budou-li chladničky vybavené beznámrazovým systémem, tuhle práci si ušetříte. A chcete-li mrazničku nechat v provozu, ověřte si, do jaké klimatické třídy patří. Ta určuje optimální teplotu okolí spotřebiče, při které bude dobře fungovat. Klesne-li teplota pod úroveň dané klimatické třídy, může vzniknout problém. Nadměrný okolní chlad namáhá kompresor, mraznička nemusí pracovat optimálně, nebo přestane mrazit úplně. Výjimku představují některé mrazáky vybavené technologií umožňující správný provoz spotřebiče až do -15 °C okolní teploty.

Trouby atd.

U trub máte snazší práci, jde hlavně o údržbu. A i tu si zjednodušíte, když spotřebič disponuje samočištěním. Může jít o pyrolýzu, která spálí nečistoty na prach, katalýzu (nečistoty žárem zoxidují) nebo čištění pomocí vodní páry. Nakonec troubu dobře vymyjte, ale půjde to mnohem snáz.

Nejméně práce je s drobnějšími spotřebiči jako rychlovarná konvice, sendvičovač nebo kávovar. Zbavte je nečistot a případně vody či jiných nežádoucích zbytků a omyjte, včetně filtrů. Přístroje dosucha otřete a uschovejte.