Zdroj: Lukáš Rakowski / Amazing Places

Stačilo deset měsíců a ze starého rozpadlého domu v Beskydech se vyloupla půvabná, moderně zařízená chaloupka, která však perfektně zapadá do okolní přírody.

Celá akce proběhla v roce 2021 a partneři Veronika a Vlasta už byli v té chvíli v oboru prakticky rutinéři, protože dávali dohromady v pořadí třetí chalupu. Původně měli svá povolání, Vlasta podnikal v nemovitostech a Veronika pracovala v marketingu, ale pak se rozhodli rekonstruovat staré objekty v Beskydech a pronajímat je. Celý projekt nazvali Chaloupka, která existuje. Nyní se o tři budovy společně starají na plný úvazek a do budoucna se chystají flotilu rozšiřovat. Veronika mezitím také absolvovala kurz designu, protože si novou podobu objektů navrhují sami. V tomto případě se tedy práce nestala koníčkem, ale právě naopak.

Dominantní modřín

Chaloupku v horách rekonstruovali opravdu od podlahy, protože z původního objektu zbylo pouze obvodové zdivo prvního nadzemního podlaží. Jinak ovšem vyšli ze stávající zastavěné plochy a měnili především vnitřní dispozice. „Stavební a technickou část má na starost partner, já potom řeším nábytek, vybavení a doplňky,“ popisuje Veronika.

Na provětrávanou fasádu, oplocení a dřevník použili částečně ohoblované modřínové latě, z přední strany domu je na fasádě 140 metrů LED pásku, který lze vpodvečer rozsvítit, a dům tak krásně září a přitom neoslňuje. „Modřín jsme vybrali především proto, že je velmi odolný vůči povětrnostním podmínkám, hnilobě a plísním. Je to krásné dřevo, a když se nenatírá, nádherně zešedne, a mění tak postupně vnější podobu celého domu,“ vysvětluje Veronika.

Přírodní prostředí

Modřínové desky pokrývají i velkou terasu (55 m²) se zapuštěnou vířivkou pro 5 osob, z níž je výhled na čtyřmetrové plátno s profesionálním ozvučením. Nechybí ani velký masivní stůl s grilem, který na míru vyrobila Lavečkárna – již delší dobu osvědčený partner. „U každého objektu klademe maximální důraz na zachování soukromí, proto jsme terasu umístili do zadní části, a propojili ji tak s listnatým lesem za domem.“

Kolem vysázeli osm nových stromů (borovice, smrky) a chodníky a další zpevněné plochy vytvořili z žulových odseků, jež pěkně doplňují dřevo použité v exteriéru. „V prvé řadě nám šlo o zachování přírodního prostředí, které se do Beskyd hodí, proto jsme nevolili klasickou venkovní dlažbu,“ uvádí Veronika.

Chaloupka, která existuje v horách je součástí projektu AmazingPlaces.cz, který nabízí ubytování ve více než 400 kouzelných místech v Česku, na Slovensku, v Rakousku a nově také v Jižním Tyrolsku. www.amazingplaces.cz

Propojení s okolím

Dispoziční řešení interiéru připravovali majitelé společně, nechali si překreslit půdorysy, následně vybírali vhodné materiály, navrhovali s truhlářem nábytek a přemýšleli nad příhodnými doplňky. „Nápad na prosklený štít ale vzešel od našeho parťáka Michala,“ doplňuje Veronika.

„Původně jsme chtěli celé první patro prosklít od podlahy až do štítu, ale nakonec jsme se z technických důvodů museli spokojit jen se štítem. Díky tomu vznikl vyšší parapet, na který se dá posadit s horkým čajem a sledovat okolní přírodu – především v zimě je to opravdu kouzelný pohled.“

Propojit s okolím se mělo samozřejmě také přízemí, proto je maximálně prosklená i obývací část a díky velkým hliníkovým oknům s posuvy se dá v letních měsících zvětšit o celý rozměr terasy.

Na míru

Při rekonstrukci se vždy pracuje s prostorem, který je předem daný. Proto veškerý nábytek taktéž vyrobil na míru již osvědčený truhlář. Jídelní stůl je z masivu a místo klasického konferenčního stolu majitelé použili ohoblované špalky. Nad jídelní stůl naopak pověsili až futuristické italské osvětlení, aby zachovali moderní nádech chaloupky. Jednoduchá kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči dostala pracovní desku z imitace šedé kamenné desky se strukturou, skříňky mají lakované desky PerfectSense v matné černé od Eggeru, jejichž hlavní vlastností je bezotiskový povrch a snadné čištění.

Matné černé doplňky se ostatně prolínají celým interiérem od baterií, toalet až po kování u bezfalcových dveří Sapeli. Jako sjednocující prvek funguje též kamenná velkoformátová dlažba Imola X-rock. Nad umyvadly visí zrcadla nepravidelných tvarů, která mají rozbít všechny ostré úhly v koupelnách. V patře se pak nacházejí dvě ložnice – všechny postele a úložné prostory jsou opět vyrobené na míru z dubu Halifax, který je nejvěrnější imitací skutečného světlého dřeva.

Mechové obrazy

„Rádi umisťujeme do interiéru originální prvky, tudíž vždy hledáme něco zajímavého a oslovujeme šikovné a inovativní firmy,“ líčí Veronika. Do této kategorie jistě patří nevšední lampičky v dřevěném bloku a odkládací bloky po stranách sedačky s nabíjecí plochou pro mobilní telefony – obojí opět z dílny Lavečkárna. A samozřejmě originální mechové dekorace firmy Mech-dekor, které procházejí celým přízemím. „Měli jsme s nimi již zkušenosti z předešlých projektů, tady jsme však poprvé použili celou mechovou stěnu doplněnou o další rostliny.“

Jídelní stůl je z masivu, kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči dostala pracovní desku z imitace šedé kamenné desky se strukturou Autor: Lukáš Rakowski / Amazing Places

Dekorace stěny z živého stabilizovaného mumifikovaného mechu by měla mít životnost 10–15 let a není nutné se o ni nijak starat. „Tento zelený doplněk a kousek přírody jsme zvolili především z důvodu propojení interiéru a exteriéru. Je dokázáno, že pozitivně působí na psychiku člověka, snižuje napětí a stres, a to všechno jsme v interiéru chtěli. Na míru je vytvořený také mechový obraz na toaletě a v květináči. Na toaletě není zvykem mít obrazy, a proto tam ten mechový je, zelené tóny navíc pěkně doplňují šedou kamennou dlažbu a černé WC,“ vysvětluje Veronika.

Jiným směrem

Majitelé se v rekonstrukci starých objektů našli, a proto hodlají pokračovat. Momentálně začínají uvádět v život svůj čtvrtý projekt. „V této chvíli jsme již připraveni na nové a neotřelé věci, takže se vydáme jiným směrem než u předešlých chaloupek,“ slibuje Veronika.

Základní údaje

Architekt: svépomocí

Zastavěná plocha: 64 m 2

Užitná plocha 100 m 2 bez teras

bez teras Fasáda dřevěná modřínová provětrávaná

Zateplení 20cm polystyren

Střecha Prefa – falcovaný plech, RAL9005 černý mat

Okna hliníková

Vnitřní dveře Sapeli, bezfalcové

Podlahy přízemí dlažba 120 x 60 cm, podlahy první patro dřevěné

Vytápění elektrické podlahové

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům & Zahrada 1/23.