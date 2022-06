Zdroj: Amazing Places

Od začátku měli jasno v tom, že chtějí rekonstruovat již stojící stavení, jehož atmosféra pohnuté sudetské historie a tvrdé, ale malebné krajiny se nedá nahradit novostavbou. Proto projížděli krajinou, a když zahlédli pěkný, ale zanedbaný objekt, sháněli kontakt na vlastníky. Nakonec narazili na chalupu ve Vysokém Potoce, kterou majitel využíval jen k příležitostnému přespání při náročné práci profesionálního záchranáře Horské služby, a brzy se domluvili na koupi.

S pomocí přátel

„Během tříleté rekonstrukce jsme se snažili co nejvíce zachovat atmosféru 150letého stavení i krásného okolí, kterému jsme naprosto propadli,“ říká jeden z majitelů Jiří Gonda a dodává, že nehledali řešení jednoduchá, ale především ze svého pohledu správná, i když mnohdy náročná. „Jsme velcí fandové architektury a designu, proto jsme také usilovně hledali správnou kombinaci tradičních prvků a moderního zpracování interiérů. Snažili jsme se k chalupě a okolí přistupovat s maximálním respektem a vždy jsme přemýšleli, jak materiál, který vznikl při úpravách, smysluplně využít. A to se nám většinou podařilo, na pozemek se nedovezl jediný kámen.“

Celou rekonstrukci zvládli i díky spoustě šikovných rodinných příslušníků a přátel, kteří se zapojili od samotného začátku. Jeden ze spolumajitelů vlastní architektonický ateliér, takže se logicky postaral o návrh a průběh stavby. „V rodině máme také designérku, která nám pomohla s doplňky interiéru, bratranec se ujal tesařiny atd.,“ vypočítává Jiří Gonda.

Víno, pivo, sauna

Centrem stavení je prostorná společenská místnost s krbem, jídelna a perfektně vybavená kuchyně. K obývacímu pokoji přiléhá dětský pokojík se spoustou hraček, pro dospělé je připravené skvělé víno ve sklípku a pípa s bečkou od místního pivovaru. Prosklenou saunu doplňuje chladné koupací jezírko, jímž protéká potůček pramenící v grottě před chalupou. Venkovní dvůr se staletými lípami nabízí kryté posezení, odpočinek v houpací síti a nádherné výhledy.

Světlé pokoje, které ubytují až 16 návštěvníků, na první pohled zaujmou vestavěnou prosklenou koupelnou. Chtěli jsme, aby pokoje působily co nejvzdušněji,“ vysvětluje Jiří Gonda. „Prosklené koupelny jsou součástí tohoto konceptu. Díky závěsům je zde dostatek soukromí a přitom vše působí prostorně, světle a otevřeně. Konstrukčně to bylo samozřejmě o dost náročnější řešení, ale jsme rádi, že jsme se pro něj rozhodli.“

Chalupa dostala jméno Na Potok. „Při rekonstrukci jsme tu trávili opravdu hodně času. Když se nás kamarádi nebo rodina neustále ptali, kam jedeme, odpovídali jsme jednoduše: Na Potok. Proto nám přišlo nejpřirozenější pojmenovat chaloupku právě takhle,“ líčí Jiří Gonda.

První zimní sezona

Rekonstrukce skončila 3. července a spolumajitelé přiznávají, že od té doby neměli příležitost strávit tu víc než jednu nebo dvě noci v kuse. „Ale jsme za to vlastně rádi, protože je to proto, že si hosté chalupu rezervují na dlouhé měsíce, někdy i rok dopředu, z čehož jsme nadšení,“ vypráví Jiří Gonda. Chalupa Na Potok je totiž součástí projektu AmazingPlaces.cz, který nabízí ubytování ve více než 240 kouzelných místech v Česku a dále na Slovensku a v Rakousku. Navíc je stále na čem pracovat a stavení čeká první zimní sezona, takže majitelé dodávají lyžařské vybavení – věšáky, stojany na lyže či sušáky. Do budoucna plánují další vylepšení, konkrétně obnovení stodoly a vytvoření většího zastřešeného prostoru. „Těšíme se, že budeme čerpat ze všech zkušeností, které jsme už nabrali při rekonstrukci. Ale nechceme to přehánět. Celé okolí, kopce a příroda se pro nás staly srdeční záležitostí a hodláme k nim přistupovat s pokorou,“ uzavírá Jiří Gonda.

Základní údaje:

Chalupa Na Potok, Malá Morava

Architekt: UYO architekti

Zahradní architekt: Grupeto

Projektant: Ing. Karel Grabovský

Fasáda: fasádní barva Keim

Střecha: dřevěné šindele

Okna: repliky původních oken a nová dřevěná okna

Vnitřní dveře: dřevěné

Podlahy: dřevěné, dlažba, vinyl

