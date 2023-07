Zdroj: Peter Fabo

Ona vlastně není až tak úplně nová. 0,5 Studio v roce 2020 navrhlo pro firmu Chytrý dům typové chatky, které jsou už nyní v nabídce. Ovšem investor si přál trochu jiný typ, a tak architekti vzali stejný koncept a umístili ho na půdorys chatky, která už dosloužila. Vše určily základy o rozměrech 7 x 5 m.

Dvě patra

Modifikace se dotkla vlastně kompletně celého konceptu. Sice jde původně o kvádr, ale tady je přestavěn na dvoupodlažní objekt 2 x 30 m² s nádherným výhledem do vzrostlé zahrady. Tím nejdůležitějším, co na tak malém domě je řešeno, je využití prostoru. Ten musí být vyřešen co nejpřesněji a nejkomplexněji. Nelze ztrácet zbytečně podlahovou plochu nedostatečně dotaženým návrhem. Zde se to povedlo skvěle.

Do chaty se vstupuje skrze posuvné dveře z terasy. Přízemí je koncipováno jako společný prostor pro vaření, stolování i odpočinek. Najdeme zde také WC se sprchovým koutem a technickým zázemím pod schody na patro. Na výraznou kuchyňskou linku zde navazují kamna, která slouží nejen k vaření, ale mohou i za chladnějších dní prostor zaplnit uklidňujícím praskáním ohně. Dominantním prvkem přízemí jsou velká prosklená okna, po jejichž odsunutí dochází k propojení interiéru s terasou. Ta se v létě stává součástí obytného prostoru a maximálně propojuje dům s přírodou. Patro pak slouží především spánku a uložení osobních předmětů. Skrze pásové okno umožňuje výhled do krajiny.

Architekt – projekt – realizace

Dům nepromlouvá do okolí nijak výrazně. Sice jde o kvádr, který by v přírodě byl až příliš násilný, ale zde je dům obložený laťováním z opáleného dřeva. Díky němu se povrch domu mění pod úhlem dopadajícího světla a jeho členitost může evokovat kůru stromů z okolí místa, kde dům stojí. Kvádr tak nepůsobí násilně a příjemně zapadá do okolní přírody.

Realizace vznikla v úzké spolupráci mezi architektem a realizační firmou. Architekti připravili návrh, Chytrý dům vyhotovil projekt a realizační firma pod drobnohledem pak vytvořila kompletní dům včetně detailů. Díky tomu bylo dosaženo opravdu vysoké kvality bez kompromisů.