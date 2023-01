Zdroj: shutterstock

Brambory jsou základem české kuchyně. Využijete je při přípravě hlavních chodů, polévek, ale třeba i salátů. Vypěstovat si vlastní je sen mnohých zahrádkářů. Můžete jim pomoci předčasným naklíčením.

Na co při nakličování myslet?

Zvolte správné brambory. Pro naklíčení jsou nejlepší čerstvé brambory bez škodlivých houbových infekcí. V současnosti existuje ve státní odrůdové knize záznam o 140 odlišných odrůdách brambor, což může pro nováčky v oboru pěstování být náročným výběrem. Při výběru se zaměřujeme primárně na specifické klimatické podmínky, ve kterých budou brambory pěstovány.

Jak na pěstování a naklíčení?

Jak na naklíčení?

V případě, že toužíte po brzké sklizni brambor, nechte jejich hlízy naklíčit. Ideální období je mezi únorem a začátkem března. Hlízy poskládejte do lísek (nebo pytlů či krabic) tak, aby část s více očky byla nahoru. Následně postavte nádoby na světlé místo s teplotou 12-15 °C a čekejte. Hlízy začnou klíčit. Měly by jim vyrůst silné klíčky dlouhé nejvýše 2 cm. V žádném případě hlízy nedávejte do tmy! To by vedlo k vytahování klíčků a snížení kvality sadby. Pokud chcete sklizeň ještě více přiblížit, můžete asi deset dní před výsadbou hlízy prosypat kompostem, což umožní kořenům zapustit se do něj. Po výsadbě tak získají určitý náskok.

Neuvěříte, jak rychle brambory vyrostou

Naklíčení brambor výrazně urychlí růst rostlin, takže si můžete v krátké době užít čerstvé brambory ze své zahrady. Navíc, když si pak pochutnáváte na bramborách z vlastní zahrady, máte jistotu, že jsou zdravé a bez chemických pesticidů. Tak proč to nevyzkoušet?

Zdroj: ireceptar.cz