Zdroj: Shutterstock.com / Autor: Shutterstock.com

Řada pěstitelů ví, že není nic lepšího než domácí úroda voňavých rajčat, paprik nebo třeba cuket. A úplně nejlepší jsou ty vypěstované přímo ze semínek. Stojí to sice trochu času a námahy, ale výsledek stojí za to.

S předpěstováním je třeba začít už nyní, aby až mráz povolí a půda změkne, jste mohli sazeničky vypěstované přímo ze semínek zasadit do země. Některé druhy zeleniny navíc potřebují více času, aby se dobře vyvinuly. Kupříkladu papriky je třeba začít pěstovat už v lednu, další druhy zeleniny jako třeba rajčata, brokolice, okurky, lilky nebo cukety počkají do února, déle však ne.

Jak vybrat semena k předpěstování?

Autor: Shutterstock.com

Základem úspěšného pěstování jsou kromě dobré péče i kvalitní semínka. Chcete-li tedy sáhnout do loňských zásob, zkontrolujte na obalu životnost osiva. Staré rovnou vyhoďte, s každým měsícem navíc totiž semínka ztrácejí schopnost klíčit. Můžete si udělat i test klíčení. Na talíř si položte vatu nebo jen papírovou utěrku a navlhčete ji. Pak tam nasypte 10 až 30 semen. Přikryjte to celé perforovanou fólií a nechte na slunném a teplém místě, nejlépe parapetu, několik dní. Sledujte, jak dobře nebo špatně semena klíčí, a spočítejte si, kolik procent z původních semen vyklíčilo. Pokud je to 70 procent, můžete sít bez obav.

Nechce se vám dělat si test? Pak raději nic neriskujte a jděte na nákup do zahradnictví. Budete mít tak jistotu, že jsou semena čerstvá, a navíc vás překvapí, kolik nových odrůd se v prodeji objevilo, a dost možná si vyberete i nějakou novou zeleninu.

Klíčení pod lupou

Semínka je dobré nejprve úplně namočit do vlažné vody, urychlí se tak klíčení. Namočte je minimálně na 12, nejdéle na 48 hodin, vyplaví se tak všechny látky bránící klíčení. Semena ale musí být úplně ponořená do vody a měli byste je čas od času promíchat, aby se okysličila. Poté můžete v klidu začít s výsevem. Důležitý je kvalitní substrát. Kupujte jen ten speciálně určený pro výsev, jinak hrozí, že vám rostlinky nevzejdou.

Autor: Shutterstock.com

Do mělkých nádob nasypejte substrát. Osušená semínka dejte na povrch substrátu. Zasypejte tenkou vrstvou zeminy a lehce přimáčkněte rukou. Semínka nikdy nesejte hluboko, klíčení by tak trvalo déle nebo se nemuselo podařit vůbec. Oroste vodou z postřikovače, je to lepší než zalévání, protože nehrozí, že by se semínka vyplavila. Dbejte na stálou vlhkost substrátu, ale dejte pozor na přemokření, aby sazeničky neuhnily.

Pro zrychlení klíčení můžete nádobu přikrýt sklem, fólií nebo plastovým krytem, které drží teplo a vlhkost a pouští dostatek světla. Pak dejte květináče na slunné a teplé místo. Vhodná jsou hlavně okna orientovaná na jih nebo východ. Každý den překryté květináče odkryjte na pár minut, aby se k nim dostal vzduch. Udržujte při teplotě 28 stupňů a dbejte na to, aby teplota neklesla pod 22 stupňů.

Autor: Shutterstock.com

Kdy rostlinky přesazovat?

Po pár dnech se začnou objevovat takzvané děložní lístky. To je znamení, že musíte dát sazeničky na chladnější místo. Teplota by měla být přes den tak 18 °C a v noci o dva až tři stupně nižší. Když už narostou první pravé lístky, je čas sazeničky přesadit, aby posílily. Semenáčky vysazujte do hloubky prvních listů. Použít můžete obyčejné kelímky od jogurtu, malé plastové či hliněné květináče nebo speciální jednorázové rašelinové nádobky, se kterými pak sazenice zasadíte přímo na záhon a ony se následně v půdě rozpadnou.

Důležité je, aby měly zvolené nádoby perforované dno, kudy může odtékat přebytečná voda. Pomalu také můžete začít rostlinky otužovat. Když se přes den pohybují venkovní teploty mezi deseti a patnácti stupni Celsia, přeneste nádobky s rostlinkami na balkon nebo dejte ven za okno. Na záhony vzrostlé sazenice přesazujte až koncem května, aby je nepoškodily případné přízemní mrazíky.

Autor: Shutterstock.com