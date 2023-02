Zdroj: Shutterstock

Howea forsteriana též nazývána jako palma rajská nebo hollywoodská patří k oblíbeným interiérovým rostlinám. Není se čemu divit, je krásná, nenáročná a skvěle padne do téměř každé místnosti.

Název Howea forsteriana málokomu něco řekne. Přitom jde o jednu z nejznámějších palem. Tento druh se dostal do širokého povědomí zejména proto, že se velmi často objevoval v amerických filmech. Odtud také palma získala své neoficiální pojmenování „hollywoodská“. Filmaři ji pro její vzhled používali jako dekoraci. Jak se o ni ale správně postarat?

Nestíháte zalévat? Nic se neděje

Howea je nejen esteticky pěknou rostlinou, ale navíc není náročná k udržování, leccos vám totiž promine. Pokud tak jednou za čas opomenete palmu zalít, nic vážného se nestane. Přesto je vhodné howeu zalévat jednou za jeden až dva týdny. Frekventovanost zálivky závisí na světle, teple a vlhkosti. Univerzální rada ale zní: zalévejte tak, aby byla zemina mírně vlhká, ale nikoliv přemokřená. To by totiž mohlo vést k uhynutí kořenů.

Světlo, vlhkost a běžné hnojivo

Howea v interiéru postupem let vyroste do výšky 2 až 3 metrů. Nejlépe se jí bude dařit na světlém místě s vlhčím vzduchem. Růstu tak můžete napomoci pravidelným rosením listů. Nejvhodnější k tomu je používat odstátou vodu. Palma má jednak radši vlhčí prostředí, zároveň však kropením odstraníte prach.

Co se týče hnojení, nic nezkazíte používáním hnojiva určeného pro nekvetoucí pokojové rostliny. Dbejte na to, aby substrát byl od jara do podzimu mírně vlhký, ne však přemokřený.

Mezi další výhody hollywoodské palmy patří to, že roste velmi pomalu. Vyhnete se tak častému přesazování. Navíc palma vám vydrží až několik desítek let. Lze ji tak používat jako živou dekoraci ke zkrášlení vašeho interiéru.

Zdroje: receptyprimanapadu.cz, chovatelka.cz