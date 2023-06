Zdroj: Shutterstock

Ve skupině spojovacích materiálů vhodných pro stavebnictví zaujímá chemická kotva výjimečné postavení. O chemické kotvě někdy mluví jako o chemické hmoždince či chemické maltě. Její hlavní úlohou je umožnit bezpečné a pevné upevnění vrutů nebo šroubů v různých typech zdiva.

Využití chemické kotvy

Chemická kotva je vynikající náhradou klasické hmoždinky. Je neocenitelná například při kotvení ocelových konstrukcí, zábradlí, rámových konstrukcí, nebo při upevňování těžkých předmětů na stěny a stropy. Chemická kotva představuje ideální řešení pro zajištění pevného spojení mezi materiály různých vlastností.

Instalace chemické kotvy do betonu:

Chemická kotva v praxi

Tajemství mimořádných schopností chemické kotvy spočívá v rychlé chemické reakci, jež po vytvrzení garantuje trvalé a pevné spojení mezi kotvou a výchozím materiálem. Úspěšné využití chemické kotvy vyžaduje dodržení správného postupu. Následující kroky ilustrují, jak efektivně s touto šikovnou technologií pracovat.

Vyvrtání otvoru

První krok zahrnuje vyvrtání otvoru do materiálu, do kterého se kotva má upevnit. Otvor musí být o něco hlubší, než je délka kotvy, aby bylo dostatek místa pro reakční směs. Po vyvrtání je důležité otvor pečlivě vyčistit od zbytků po vrtání. Můžete k tomu použít kartáč, kompresor nebo vysavač.

Aplikace kotvy

V další fázi se do otvoru aplikuje chemický spoj. Ten se většinou dodává v podobě kartuše, což aplikaci výrazně usnadňuje. Po naplnění otvoru chemickým spojem se do něj vloží vrut, čep nebo šroub. Důležité je vložit kotvený prvek do otvoru se směsí dříve, než chemický spoj začne tuhnout.

Čekání na vytvrzení

Pak už jen zbývá počkat, až chemický spoj plně ztuhne. Doba vytvrzení se liší v závislosti na typu použitého chemického spoje.

Bezpečnostní pokyny

Při práci s chemickými kotvami mějte na paměti několik bezpečnostních pravidel. V první řadě je důležité dodržovat doporučené bezpečnostní postupy a používat vhodné ochranné prostředky. Chemické kotvy obsahují látky, které mohou způsobit podráždění kůže nebo očí, proto je vhodné používat ochranné rukavice a brýle.

Polyester, nebo epoxid?

Chemické kotvy lze rozdělit na dvě hlavní kategorie: polyesterové a epoxidové. Polyesterové chemické kotvy jsou vhodné pro běžné upevňování, kde není vyžadována vysoká pevnost. Epoxidové chemické kotvy jsou na druhé straně určeny pro velmi náročné aplikace, kde je vyžadována maximální pevnost a odolnost.

Revoluční řešení

Chemická kotva představuje unikátní spojovací prvek, jenž si ve stavební praxi získal nezastupitelné místo. Její schopnost zajistit pevné spojení díky chemické reakci z ní činí nepostradatelný nástroj, nicméně správné a efektivní využití chemické kotvy vyžaduje dodržení určitých postupů a pravidel. Pouze jejich respektování zaručuje dosažení optimálních výsledků.

