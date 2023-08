Zdroj: Shutterstock

Drobná semínka šalvěje hispánské se stala hitem zdravé výživy. Obsahují spousty cenných látek a jsou skvělým zdrojem energie, ale v některých případech vám můžou způsobit i zdravotní komplikace. Na co si dát pozor?

Chia semínka, která na první pohled připomínají maková zrníčka, pocházejí ze Střední Ameriky. Jejich blahodárných účinků využívali už staří Mayové a Aztékové, zbytku světa ale byla tato zázračná potravina dlouho neznámá. To se změnilo se sílícím trendem zdravé výživy, díky němuž se během posledních let stala doslova hitem.

Jak připravit chia pudink? Podívejte se na video se 6 různými variantami:



Jak chia semínka prospívají zdraví?

Možná vás překvapí, kolik pokladů v sobě drobná chia semínka ukrývají. Například jsou výborným zdrojem omega-3 nenasycených mastných kyselin, které jsou zásadní pro správné fungování nervové soustavy a kardiovaskulárního systému, působí protizánětlivě a celkově podporují imunitu. V chia semínkách najdete také bílkoviny, velké množství vlákniny, vitamin C, vitaminy skupiny B, hořčík, železo, zinek, vápník a řadu antioxidantů. Jsou také výborným zdrojem energie – jejich povzbuzující účinky jsou podobné kofeinu. Mimo to výborně vážou vodu a po namočení vytvářejí gel, který pomáhá udržet organismus hydratovaný, a příznivě působí na trávení.



Pozor na množství!

Přestože jsou chia semínka velmi zdravá, rozhodně není vhodné jíst je po hrstech. Doporučená denní dávka se uvádí obvykle 20-30 gramů. Při větším množství by obsažená vláknina mohla způsobit nadýmání a střevní obtíže. Roli hrají také stimulační účinky – nedoporučuje se konzumovat chia semínka odpoledne a večer, protože mohou způsobit problémy s usínáním. Na pozoru by se měli mít lidé s onemocněním žlučníku, slinivky, srdce a osoby s nízkým krevním tlakem nebo užívající léky na ředění krve. Pokud mezi ně patříte, před zařazením chia semínek do jídelníčku se vždy poraďte s lékařem.

Vybírejte kvalitu Při nákupu vybírejte semínka černé barvy – pokud narazíte na hnědá, neberte je. Nejsou dostatečně zralá, mají nízký obsah živin a jsou velmi náchylná k plísním. K dostání jsou také bílá semínka, která jsou stejně výživná jako černá varianta.



Zkuste pudink nebo sušenky

Co ze semínek připravit? Můžete je jednoduše přidat do jogurtu, tvarohu nebo snídaňové kaše. Velmi oblíbená jsou ve formě pudinku – stačí je zalít mlékem, kefírem nebo jogurtem, přidat oblíbené ovoce a nechat semínka nabobtnat. Využití najdou i při pečení sušenek, ovocných koláčů, bublaniny nebo jako posypka na domácí housky nebo chléb. Vzhledem k výše uvedenému ale vždy pamatujte na vhodné množství – obzvlášť to platí u dětí, jejichž doporučená denní dávka vlákniny je několikanásobně menší než u dospělého.

