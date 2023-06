Zdroj: Candy-home

Ročně se ve vyspělých zemích vyhodí neuvěřitelné množství jídla – mluví se o více než 900 milionech tun potravin. Z toho asi 60 procent tvoří odpady domácností. To je velmi neetické a samozřejmě také neekonomické. Přitom správnými návyky a správným uchováváním potravin by domácnosti mohly ušetřit v průměru 14 tisíc korun ročně. Jak vám v tom pomůžou právě ledničky?

Jak chladnička vlastně funguje?

Trendy v chlazení

Největší pozornost se v současné době věnuje rozdílným požadavkům na uchovávání různých druhů potravin, na zajištění ideálního klimatu v chladničce. Výrobci nabízejí systémy, které dokážou zajistit obvykle ve dvou oddělených prostorách, tzv. fresh boxech či zónách, správnou teplotu a vlhkost. A tím také delší čerstvost zeleniny, ovoce, ryb a masa. Teplota se v nich pohybuje kolem nuly a u inovativních výrobků potřebný chlad doplňuje i vlhkost, když se box aktivně zvlhčuje jemnou vodní mlhou. Mrkev pak není gumová a jablka scvrklá, salát nemá zažloutlé listy a potraviny si déle zachovávají cenné vitaminy.

Další skvělou funkcí je rychlé chlazení. Různí výrobci užívají rozdílná označení, ale v podstatě jde o to, že teplota rychle klesne a ukládané potraviny z velkého nákupu se na potřebnou teplotu ochladí dříve. Pro kvalitní funkci chladničky je také potřeba, aby studený vzduch rovnoměrně cirkuloval celým prostorem, o což se postarají opět odlišně označované technologie využívané předními výrobci.

Udržitelný přehled

Naskládat nákup do chladničky poprvé je snadné. Pak se ale vyplatí udržovat určitý systém, aby se na dříve zakoupené potraviny nezapomínalo a po čase se zkažené nevyhazovaly. K tomu pomůže sofistikované vnitřní uspořádání. Boxy a police z průhledných materiálů jsou samozřejmostí, otočné police a možnost flexibilního nastavení vnitřní strany dveří a celého vnitřního prostoru představuje výhodu. Najít lze i výrobky s dělenou policí, jejíž přední část se dá snadno zasunout pod zadní, tím vznikne místo pro vysoké nádoby, aniž by se police musela ukládat mimo chladničku. K pořádku a přehledu o uskladněných potravinách přispívá i snadná údržba vnitřního prostoru. Technologie často označovaná jako No Frost zajišťuje, že se na žádném povrchu netvoří námraza a lednička chladí efektivně bez zbytečného nárůstu spotřeby energie.

Teplotní chameleon

Některé spotřebiče kombinující chladničku a mrazák dokážou být natolik flexibilní, že umožňují podle potřeby využít mrazicí část na chlazení. Teplotu lze nastavit pro mražené potraviny v rozmezí -25 až -15 °C, nebo jako rozšíření chladicího prostoru na -2 až +14 °C. To přijde vhod obzvlášť v exponovaném čase rodinných oslav či velkých návštěv, kdy je potřeba uložit do chladu více čerstvého jídla. Navíc se tato funkce dá využít pro skladování potravin, které do chladničky nepatří a měly by se skladovat při vyšší teplotě. Jde například o brambory, rajčata nebo citrusové plody. Naopak ryby a mořské plody budou lépe chráněné při teplotě -2 až 0 °C.

Praktická hlediska

Kromě užitečných funkcí se vyplatí věnovat pozornost i provozu spotřebiče. Důležitým kritériem výběru je klimatická třída. Ta říká, jaká by měla být optimální teplota prostředí, v němž se spotřebič nachází. Vyjadřuje se zkratkami T, ST, N a SN. Je-li venkovní teplota mimo doporučený rozsah, roste spotřeba energie a chladnička nemusí správně fungovat. Pokud se na výrobku uvádí více klimatických tříd, funguje správně v celém rozsahu teplot.

Co ještě sledovat? Energetický štítek. Informuje o energetické účinnosti a musí jej mít dle platné legislativy všechny prodávané chladničky. Dříve byla na štítcích vyjádřena stupnicí A+++ až D. S platností od března 2021 se stupnice pohybuje od A po G, kdy první označení znamená energeticky nejšetrnější výrobek. Roční spotřeba v kWh/rok se udává pouze orientačně a nemusí odpovídat skutečnosti v konkrétních podmínkách.

Zajímavý údaj udává i užitný objem – jaké množství potravin může chladnička teoreticky pojmout. Uvádí se, že na jednu osobu v domácnosti by se mělo počítat se 70 l.

Informovat se lze také o hlučnosti spotřebiče. Hluk produkovaný kompresorem totiž může nepříjemně rušit. Kromě hlučnosti v dB se udává i třída emise hluku na stupnici A–D. U kombinovaných chladniček je důležitý počet termostatů, tedy to, zda lze odděleně nastavit teplotu chladicí a mrazicí části. Na trhu jsou rovněž spotřebiče se třemi termostaty umožňující separátní nastavení teploty i pro tzv. nulovou zónu, která je určena k uchovávání rychle se kazících potravin, jako je čerstvé maso nebo ryby.

Krása i zvenku

Nová generace chladniček posouvá standardy v oblasti designu. Dvířka spotřebičů odpovídají nejnovějším trendům, samozřejmostí jsou barevné varianty a kvalitní materiály včetně nerezové oceli a skla. Volně stojící spotřebiče se mohou stát právoplatným elementem moderního interiéru a poutat na sebe pozornost. Pokud se má chladnička stát informační deskou domácnosti, je možné vybrat výrobek s popisovatelným povrchem na vzkazy.

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům & Zahrada č. 5/2023.