Všechno se zdražuje, včetně chleba. Pokud ho chcete opravdu čerstvý, musíte v obchodech zjišťovat, zda nebyl dopečený ze zmrazeného polotovaru. Tento problém s domácí pekárnou odpadá, vždycky budete vědět, z čeho chleba pečete. A ušetříte.

Kapacita a počet hnětačů

Kapacita nádoby v domácí pekárně se pohybuje asi od 500 do přibližně 1500 gramů, vybírejte podle toho, jak často a pro kolik osob budete chleba péct. Větší se vyplatí i tehdy, když chcete v pekárně ještě zavařovat nebo připravit jogurty. Navíc mnohé objemnější pekárny mají přihrádku, aby se daly upéct dva menší chleby najednou.

Chcete, aby pekárna pomohla se zaděláváním těsta na buchty nebo jiné sladkosti či pečivo, které pak vytvarujete a upečete v troubě, anebo máte rádi chleba s mnoha semínky? V těchto případech se vyplatí dva hnětací háky. A když v ní budete péct téměř výhradně chleba, postačí jeden hák. Nicméně některé spotřebiče nabízí i střídání více háků různých velikostí. Nebo nástavec na pečení baget (což platí i pro pekárnu Tefal Bread of the World, kterou vidíte v úvodu článku).

Co všechno umí

Domácí pekárna kombinuje malou pečicí troubu s robotem. Prodávají se jednodušší modely i ty sofistikovanější, pak se nabízené funkce liší. Ale snad každému se kromě základních programů na přípravu a pečení chleba hodí funkce odložený start (pekárna může péct třeba v noci), udržování teploty (asi 1 hodinu) nebo stupeň propečenosti kůrky. A dále vybírejte podle toho, co nejvíce užijete. Například jde o zadělávání a kynutí těsta na slané i sladké pečivo nebo třeba i na pizzu, bezlepkové pečení, kvašení, teď v létě přijde vhod program zavařování nebo výroba jogurtů, v pekárně se dá upéct rovněž sekaná...

Z čeho je nádoba

Tyto spotřebiče jsou většinou vybavené vyjímatelnou nádobou. Vyrábí se například ze slitiny opatřené nepřilnavou vrstvou (teflonovou, zde si nejvíce dávejte pozor, abyste ji nepoškrábali, nebo keramickou). Druhou možnost nabízí nádoby z nerezu, které slibují dlouhou životnost, zase však nejsou nepřilnavé. Ale když je dobře vymažete a počkáte, až upečený chleba trochu vychladne, není to na překážku.

Praktické poznámky

Vyspělejší modely mají dotykový displej pro snazší ovládání. Kdo nechce mít v chlebu díry, vybere si pekárnu se sklopnými hnětači. Šikovný je také průhledný průzor ve víku. Rovněž může být vybavená automatickým dávkovačem surovin.

Budete-li často péct v noci, více si hlídejte parametr hlučnosti (tedy pokud nemáte kuchyni přes půl bytu). V porovnání s běžnou troubou bude pekárna spotřebovávat významně méně energie. Rozpětí příkonu je velmi široké, doslova od několik stovek až po 1500 i více W. Obecně se udává, že kdo chce péct chleba rychle, měl by volit příkon od 800 W výše.

Plus a minus

Největší výhodou domácí pekárny chleba je to, že víte, co budete jíst, sami ovlivňujete skladbu surovin. Skutečně čerstvý chleba také déle vydrží.

Mezi nevýhody patří jeho tvar, kulatý bochník z pekárny nedostanete, ale to je spíše otázka zvyku. Na spotřebič rovněž potřebujete místo na lince, ovšem totéž by se dalo říct také o jiných pomocnících, které často používáte.

A pak už jen stačí naučit se s pekárnou zacházet. Kdyby u přístroje nebyly přidané recepty, spoustu tipů najdete na internetu.

