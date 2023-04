Zdroj: Alena Hrbková

Základem těchto božských koláčů je kynuté těsto a tři náplně: povidlová, maková a tvarohová. A ještě by to chtělo mandle a rum. Všechno potřebné už máte doma? Tak se pusťte do práce.



Chodsko se představuje

Chodové byli svobodní sedláci, kteří od Domažlic po Tachov a Planou vykonávali strážní službu. Kromě hranic hlídali i provoz obchodní stezky do bavorského Furth im Wald. Za službu získali královské výsady, a ty jim dávaly výjimečné postavení. Nejdůležitějšími byly osobní svoboda a poddanství pouze králi.

Historicky se Chodsko vymezuje 11 obcemi: Draženov, Chodov, Klenčí pod Čerchovem, Starý Klíčov, Chodská Lhota, Mrákov, Pocinovice, Postřekov, Stráž, Tlumačov a Újezd. Kromě báječných koláčů tu najdete skvělou muziku, tance, kroje i speciální plemeno psů.

Dvě tváře merhování

Chodské koláče se zdobí (merhují) dvěma tradičními způsoby. Někde používají pruhy a proužky, které vytvářejí jednoduché geometrické tvary, jinde se na tvarohový podklad malují povidlové a makové ornamenty. Zdobení mělo přísný řád, třeba mandle se dávaly na tmavé náplně a rozinky na tvarohovou. A záleželo na tom, ve které vesnici se peklo. V těch bohatších bylo víc tvarohu, mandlí a rozinek, v těch chudších zase máku a povidel.

Suroviny: na těsto: 750 g polohrubé mouky, 250 ml mléka, 125 g másla, 100 g cukru krystal, 1 vejce, 2 žloutky, 35 g čerstvého droždí, kůra z poloviny citronu, 50 ml rumu, špetka soli

na tvarohovou náplň: Cíl je, aby byla řídkohustá přesně tak, aby netekla, ale zároveň po upečení na povrchu nepopraskala. 750 g tvarohu ve staniolu, 120 ml smetany ke šlehání, 60 g másla, 2 bílky, cukr krystal podle chuti, 2 lžíce rumu, kůra z poloviny citronu, špetka soli

na povidlovou náplň: 200 g povidel, 3 lžíce rumu, případně mletý hřebíček

na makovou náplň: 125 g mletého máku, 220 ml mléka, 50 g cukru krupice, lžíce másla, špetka skořice

na zdobení: mandle a rozinky předem namočené v rumu

Jak na to: Do mísy prosejte mouku, vytvořte v ní důlek, přidejte 2 lžíce cukru, rozdrobte tam droždí a zalijte ho vlažným mlékem. Přikryjte utěrkou a nechte vzejít kvásek. Přidejte půlku rozšlehaného vejce, žloutky, zbylý cukr, máslo, citronovou kůru, sůl a rum. Vypracujte těsto a vytvarujte bochánek. Posypte ho moukou a nechte přikrytý v míse 1 hodinu vykynout. Těsto propracujte a nechte ještě 30 minut dokynout. Pak z něj odkrajujte kousky o váze 200 gramů a válečkem je na pečicím papíře rozválejte do tvaru vejce, případně je vytvarujte prsty. Vytvořte lehce zvýšený okraj a nechte ještě 15 minut dokynout. Okraje koláčů potřete zbylým rozšlehaným vejcem, položte je na plechy a připravte náplně.

Tvarohová: Do mísy dejte tvaroh, přidejte rum, citronovou kůru i cukr a dobře promíchejte. Rozřeďte směs trochou smetany, ale přidávejte ji po částech, náplň nesmí být moc tekutá. Nakonec vyšlehejte sníh z bílků a opatrně ho zapracujte.

Povidlová: Povidla rozmíchejte s rumem. Příliš řídká můžete zahustit strouhaným perníkem.

Maková: Mák nasypte do kastrůlku, přidejte cukr, máslo, skořici, mléko a přiveďte k varu. Na mírném plameni za stálého míchání nechte náplň zhoustnout a poté vychladnout.

Finále: Troubu předehřejte na 180 °C. Koláče potřete tvarohovou náplní a ozdobte pomocí cukrářských sáčků povidlovou a makovou náplní. Jinou možnost nabídne pruhování: koláč se střídavě zdobí pruhy náplní, přičemž tvarohová vždy musí být mezi povidlovou a makovou. Nakonec je ozdobte mandlemi a okapanými rozinkami. Plech s koláči vložte do vyhřáté trouby a pečte, dokud nejsou okraje lehce nazlátlé, opatrně, aby vám příliš neztvrdly.

